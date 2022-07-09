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Украинские войска потеряли до 12 военных в ДНР за сутки

Украинские войска потеряли до 12 военных в ДНР за сутки - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские войска потеряли до 12 военных в ДНР за сутки

Украинские войска в субботу потеряли до 12 человек личного состава в результате действий сил ДНР и РФ на Угледарском направлении, сообщили в Народной милиции... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T19:26

2022-07-09T19:26

2022-07-09T19:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу потеряли до 12 человек личного состава в результате действий сил ДНР и РФ на Угледарском направлении, сообщили в Народной милиции ДНР."Сегодня на Угледарском направлении совместными действиями военнослужащих армии Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации была уничтожена группа украинских нацистов, которые планировали зайти на позиции военнослужащих армии ДНР. Потери противника составили до двенадцати человек личного состава и два бронеавтомобиля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801407072.html

донецкая народная республика

донбасс

украина

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донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина