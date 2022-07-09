https://ria.ru/20220709/poteri-1801451033.html
Украинские войска потеряли до 12 военных в ДНР за сутки
Украинские войска потеряли до 12 военных в ДНР за сутки - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска потеряли до 12 военных в ДНР за сутки
Украинские войска в субботу потеряли до 12 человек личного состава в результате действий сил ДНР и РФ на Угледарском направлении, сообщили в Народной милиции... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T19:26
2022-07-09T19:26
2022-07-09T19:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800054026_0:30:3220:1841_1920x0_80_0_0_ec23473dd5a1d30ae9379673b4960e6b.jpg
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу потеряли до 12 человек личного состава в результате действий сил ДНР и РФ на Угледарском направлении, сообщили в Народной милиции ДНР."Сегодня на Угледарском направлении совместными действиями военнослужащих армии Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации была уничтожена группа украинских нацистов, которые планировали зайти на позиции военнослужащих армии ДНР. Потери противника составили до двенадцати человек личного состава и два бронеавтомобиля", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801407072.html
донецкая народная республика
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800054026_458:0:3187:2047_1920x0_80_0_0_feb6b73ca85bea3b8911bde38b6466c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина
19:26 09.07.2022 (обновлено: 19:27 09.07.2022)
Украинские войска потеряли до 12 военных в ДНР за сутки
В ДНР сообщили, что ВСУ потеряли за сутки до 12 военных на Угледарском направлении