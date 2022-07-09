Экс-посол Британии: политика в отношении России не изменится после Джонсона
Экс-посол Британии: враждебная политика в отношении России не изменится после Джонсона
© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Враждебность по отношению к России станет главным наследием заявившего об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, эта политика, скорее всего, будет продолжена его преемником, считает бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
"Главным наследием Джонсона, которое, скорее всего, будет развиваться его преемником, станет его враждебный настрой против России, большинство британских экспертов считают это одним из немногих его "достижений" и готовы отдать ему за это должное", — сказал британский дипломат в интервью РИА Новости.
Он отмечает, что политика Джонсона в отношении России будет продолжена независимо от того, кто придет ему на смену. "Джонсон споткнулся не в важном политическом вопросе, а в сравнительно тривиальном поведенческом вопросе, поэтому перед его преемником не будет стоять задача менять позицию по Brexit, России и Украине", — рассуждает Форд.
При этом, по его словам, тон и резкость риторики отношении России в связи с Украиной может несколько снизиться, поскольку преемнику не будет нужды отвлекать этим общественность от скандалов, как это приходилось делать Джонсону. "Маленькая надежда теплится в том, что преемник Джонсона не будет подвержен искушению пускать пыль в глаза по теме Украины, чтобы отвлечь внимание от скандалов", — говорит собеседник агентства.
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Отставка премьера последовала после ряда громких скандалов вокруг него. Последней каплей стал дебош в одном из лондонских клубов, устроенный бывшим замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофером Пинчером. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно". Вслед за этим последовала череда отставок из-за недоверия премьеру: менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.
До этого большой скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур.
После ухода Джонсона в отставку будут назначены выборы нового лидера Консервативной партии. В последний раз они проходили летом 2019 года, когда с поста премьер-министра ушла Тереза Мэй. Победу тогда одержал как раз Джонсон.