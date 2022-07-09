https://ria.ru/20220709/politika-1801363161.html

Экс-посол Британии: политика в отношении России не изменится после Джонсона

Экс-посол Британии: политика в отношении России не изменится после Джонсона - РИА Новости, 09.07.2022

Экс-посол Британии: политика в отношении России не изменится после Джонсона

Враждебность по отношению к России станет главным наследием заявившего об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, эта политика, скорее всего,... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T02:11

2022-07-09T02:11

2022-07-09T02:11

в мире

борис джонсон

тереза мэй

филипп (король бельгии)

россия

украина

европа

отставка премьер-министра великобритании

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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Враждебность по отношению к России станет главным наследием заявившего об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, эта политика, скорее всего, будет продолжена его преемником, считает бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Он отмечает, что политика Джонсона в отношении России будет продолжена независимо от того, кто придет ему на смену. "Джонсон споткнулся не в важном политическом вопросе, а в сравнительно тривиальном поведенческом вопросе, поэтому перед его преемником не будет стоять задача менять позицию по Brexit, России и Украине", — рассуждает Форд.При этом, по его словам, тон и резкость риторики отношении России в связи с Украиной может несколько снизиться, поскольку преемнику не будет нужды отвлекать этим общественность от скандалов, как это приходилось делать Джонсону. "Маленькая надежда теплится в том, что преемник Джонсона не будет подвержен искушению пускать пыль в глаза по теме Украины, чтобы отвлечь внимание от скандалов", — говорит собеседник агентства.Отставка премьера последовала после ряда громких скандалов вокруг него. Последней каплей стал дебош в одном из лондонских клубов, устроенный бывшим замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофером Пинчером. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно". Вслед за этим последовала череда отставок из-за недоверия премьеру: менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.До этого большой скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур.После ухода Джонсона в отставку будут назначены выборы нового лидера Консервативной партии. В последний раз они проходили летом 2019 года, когда с поста премьер-министра ушла Тереза Мэй. Победу тогда одержал как раз Джонсон.

https://ria.ru/20220707/otstavka-1801038300.html

https://ria.ru/20220708/politika-1801034379.html

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в мире, борис джонсон, тереза мэй, филипп (король бельгии), россия, украина, европа, отставка премьер-министра великобритании, вашингтон