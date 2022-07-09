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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 09.07.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 09.07.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 27 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:50
2022-07-09T12:50
общество
московская область (подмосковье)
погода
москва
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 27 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что в субботу погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт с юга."Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами кратковременные дожди, в отдельных районах ливневого характера с грозами. Плюс 25-27 градусов в столице, плюс 23-28 градусов в Подмосковье. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду, не сильный, но при грозах ветер может быть порывистый", - рассказал синоптик.Также Леус отметил, что атмосферное давление будет постепенно понижаться, но останется в пределах нормы, к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), погода, москва
12:50 09.07.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

В Москве в субботу ожидают облачную погоду и до 27 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на деловой центр "Москва-Сити"
Вид на деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на деловой центр "Москва-Сити" . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 27 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что в субботу погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт с юга.
"Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами кратковременные дожди, в отдельных районах ливневого характера с грозами. Плюс 25-27 градусов в столице, плюс 23-28 градусов в Подмосковье. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду, не сильный, но при грозах ветер может быть порывистый", - рассказал синоптик.
Также Леус отметил, что атмосферное давление будет постепенно понижаться, но останется в пределах нормы, к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.
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