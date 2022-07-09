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В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.07.2022
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В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.07.2022
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра до 22.00 субботы, следует из данных прогностической... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T07:31
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общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра до 22.00 субботы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.Предупреждение о грозе и ветре в Москве действует с 10.00 9 июля до 22.00 10 июля, в Подмосковье с 9.00 9 июля до 21.00 10 июля.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода
07:31 09.07.2022
 
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и ветра

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина под зонтом во время дождя в Москве
Женщина под зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина под зонтом во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра до 22.00 субботы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Предупреждение о грозе и ветре в Москве действует с 10.00 9 июля до 22.00 10 июля, в Подмосковье с 9.00 9 июля до 21.00 10 июля.
 
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