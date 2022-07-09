https://ria.ru/20220709/pogoda-1801369103.html

В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.07.2022

В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра до 22.00 субботы, следует из данных прогностической... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T07:31

2022-07-09T07:31

2022-07-09T07:31

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801044370_0:130:2793:1701_1920x0_80_0_0_54b6a3b21c697f576ec3e049d5621684.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра до 22.00 субботы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.Предупреждение о грозе и ветре в Москве действует с 10.00 9 июля до 22.00 10 июля, в Подмосковье с 9.00 9 июля до 21.00 10 июля.

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, московская область (подмосковье), погода