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Трое военнослужащих ДНР погибли в боевых действиях за сутки - РИА Новости, 09.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/pogibshie-1801450919.html
Трое военнослужащих ДНР погибли в боевых действиях за сутки
Трое военнослужащих ДНР погибли в боевых действиях за сутки - РИА Новости, 09.07.2022
Трое военнослужащих ДНР погибли в боевых действиях за сутки
Трое военнослужащих ДНР погибли в боевых действиях, пятеро ранены, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T19:26
2022-07-09T19:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Трое военнослужащих ДНР погибли в боевых действиях, пятеро ранены, сообщила Народная милиция республики."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибли трое и пять защитников Донецкой народной республики получили ранения", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.
https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика
19:26 09.07.2022
 
Трое военнослужащих ДНР погибли в боевых действиях за сутки

Народная милиция ДНР сообщила о гибели трех военнослужащих за сутки, еще пятеро ранены

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие народной милиции ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Трое военнослужащих ДНР погибли в боевых действиях, пятеро ранены, сообщила Народная милиция республики.
"С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибли трое и пять защитников Донецкой народной республики получили ранения", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
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