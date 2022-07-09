https://ria.ru/20220709/pogibshie-1801450919.html

Трое военнослужащих ДНР погибли в боевых действиях за сутки

Трое военнослужащих ДНР погибли в боевых действиях за сутки - РИА Новости, 09.07.2022

Трое военнослужащих ДНР погибли в боевых действиях за сутки

Трое военнослужащих ДНР погибли в боевых действиях, пятеро ранены, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T19:26

2022-07-09T19:26

2022-07-09T19:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Трое военнослужащих ДНР погибли в боевых действиях, пятеро ранены, сообщила Народная милиция республики."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибли трое и пять защитников Донецкой народной республики получили ранения", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.

https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html

донецкая народная республика

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика