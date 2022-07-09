https://ria.ru/20220709/pogibshie-1801450919.html
Трое военнослужащих ДНР погибли в боевых действиях за сутки
Трое военнослужащих ДНР погибли в боевых действиях за сутки - РИА Новости, 09.07.2022
Трое военнослужащих ДНР погибли в боевых действиях за сутки
Трое военнослужащих ДНР погибли в боевых действиях, пятеро ранены, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T19:26
2022-07-09T19:26
2022-07-09T19:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Трое военнослужащих ДНР погибли в боевых действиях, пятеро ранены, сообщила Народная милиция республики."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибли трое и пять защитников Донецкой народной республики получили ранения", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.
https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Трое военнослужащих ДНР погибли в боевых действиях за сутки
Народная милиция ДНР сообщила о гибели трех военнослужащих за сутки, еще пятеро ранены