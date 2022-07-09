https://ria.ru/20220709/pamyatnik-1801478267.html

В Псковской области психически нездоровый человек повредил памятник воинам

В Псковской области психически нездоровый человек повредил памятник воинам - РИА Новости, 09.07.2022

В Псковской области психически нездоровый человек повредил памятник воинам

Правоохранители подозревают психически нездорового человека в повреждении мемориальных плит на памятнике погибшим воинам 146-ой дивизии в городе Остров, сообщил РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T23:13

2022-07-09T23:13

2022-07-09T23:17

остров

происшествия

псковская область

михаил ведерников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Правоохранители подозревают психически нездорового человека в повреждении мемориальных плит на памятнике погибшим воинам 146-ой дивизии в городе Остров, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.В пресс-службе СУСК по региону добавили, что предполагаемый злоумышленник задержан правоохранительными органами и передан специализированной психиатрической бригаде.Установлено, что всего было повреждено три мемориальных плиты на воинском памятнике. По словам Ведерникова, их уже увезли на восстановление и скоро должны быть смонтированы обратно.

https://ria.ru/20220628/ogon-1798734786.html

остров

псковская область

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остров, происшествия, псковская область, михаил ведерников