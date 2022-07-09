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В Псковской области психически нездоровый человек повредил памятник воинам
В Псковской области психически нездоровый человек повредил памятник воинам - РИА Новости, 09.07.2022
В Псковской области психически нездоровый человек повредил памятник воинам
Правоохранители подозревают психически нездорового человека в повреждении мемориальных плит на памятнике погибшим воинам 146-ой дивизии в городе Остров, сообщил РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T23:13
2022-07-09T23:13
2022-07-09T23:17
остров
происшествия
псковская область
михаил ведерников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Правоохранители подозревают психически нездорового человека в повреждении мемориальных плит на памятнике погибшим воинам 146-ой дивизии в городе Остров, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.В пресс-службе СУСК по региону добавили, что предполагаемый злоумышленник задержан правоохранительными органами и передан специализированной психиатрической бригаде.Установлено, что всего было повреждено три мемориальных плиты на воинском памятнике. По словам Ведерникова, их уже увезли на восстановление и скоро должны быть смонтированы обратно.
https://ria.ru/20220628/ogon-1798734786.html
остров
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остров, происшествия, псковская область, михаил ведерников
23:13 09.07.2022 (обновлено: 23:17 09.07.2022)
В Псковской области психически нездоровый человек повредил памятник воинам
В городе Остров психически нездоровый человек повредил памятник воинам 146-ой дивизии