https://ria.ru/20220709/oruzhie-1801464587.html

В США раскрыли направления модернизации армии после российской спецоперации

В США раскрыли направления модернизации армии после российской спецоперации - РИА Новости, 09.07.2022

В США раскрыли направления модернизации армии после российской спецоперации

Наблюдая за спецоперацией российской армии на Украине, американское военное командование убедилось, что выбрало правильные приоритеты модернизации армии, заявил РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T20:51

2022-07-09T20:51

2022-07-09T21:42

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Наблюдая за спецоперацией российской армии на Украине, американское военное командование убедилось, что выбрало правильные приоритеты модернизации армии, заявил начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл. Об этом пишет Defense News.Военачальник напомнил, что США решили сделать акцент на развитии высокоточной артиллерии. В частности, на ракетах Precision Strike Missile (PrSM), Mid-Range Capability (MRC) и артиллерийских системах Extended Range Cannon Artillery (ERCA)."Речь идет о высокоточном оружии очень большого радиуса действия, и это подтверждает наше стремление разрабатывать подобные средства", — сказал генерал.Несколько лет назад в США создали командование, которое занялось разработкой и развертыванием средств по шести основным направлениям модернизации: высокоточное оружие дальнего действия, боевые машины следующего поколения, самолеты вертикального взлета, "Сеть", ПРО и ПВО, предотвращение потерь личного состава. Также армия сосредоточилась на борьбе с беспилотниками.Макконвилл признал, что американская артиллерия оказалась мишенью российских беспилотников, и отметил, что США необходимы бронированные боевые машины. Также генерал заявил, что в Америке работают над улучшением характеристик вертолетов и самолетов. В частности, идет работа над штурмовым самолетом дальнего радиуса действия и ударно-разведывательным летательным аппаратом.Помимо прочего, военачальник рассказал о важности автоматизированных систем связи и заявил о необходимости совершенствования средств ПВО и ПРО. В качестве примера он привел переносные комплексы "Стингер".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220709/nato-1801453994.html

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