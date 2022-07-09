https://ria.ru/20220709/opasnost-1801368325.html

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 09.07.2022

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 23 июля, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T07:08

2022-07-09T07:08

2022-07-09T08:22

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

роман старовойт

курская область

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 23 июля, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт."Ситуация на границе остается напряженной. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 23 июля. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", — написал он.Приграничные территории России регулярно подвергаются атакам с украинской стороны.Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220708/obstrel-1801333129.html

россия

украина

курская область

воронеж

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происшествия, россия, украина, роман старовойт, курская область, воронеж