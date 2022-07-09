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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 09.07.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 23 июля, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T07:08
2022-07-09T07:08
2022-07-09T08:22
специальная военная операция на украине
происшествия
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роман старовойт
курская область
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 23 июля, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт."Ситуация на границе остается напряженной. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 23 июля. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", — написал он.Приграничные территории России регулярно подвергаются атакам с украинской стороны.Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220708/obstrel-1801333129.html
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происшествия, россия, украина, роман старовойт, курская область, воронеж
07:08 09.07.2022 (обновлено: 08:22 09.07.2022)
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Губернатор Курской области Старовойт продлил желтый уровень террористической опасности