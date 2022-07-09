Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Озеряновку и Широкую Балку снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 09.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/obstrely-1801428020.html
ВСУ обстреляли Озеряновку и Широкую Балку снарядами "натовского" калибра
ВСУ обстреляли Озеряновку и Широкую Балку снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 09.07.2022
ВСУ обстреляли Озеряновку и Широкую Балку снарядами "натовского" калибра
Украинские войска в 16.20 выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Озеряновке и шесть снарядов того же калибра по Широкой Балке в ДНР, говорится в... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T17:03
2022-07-09T17:03
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794613374_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_16425ccc2212af01d5bd87334967ebb5.jpg
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Озеряновке и шесть снарядов того же калибра по Широкой Балке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 16.20 - н.п. Дзержинск - н.п. Озеряновка: выпущено 9 снарядов калибром 155 мм; 16.20 - н.п. Дзержинск - н.п. Широкая Балка: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сообщили в представительстве.
https://ria.ru/20220706/kommunalschiki-1800814276.html
украина
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794613374_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_ebfe238abd67ae5e87787f3d135fbfcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
17:03 09.07.2022
 
ВСУ обстреляли Озеряновку и Широкую Балку снарядами "натовского" калибра

В ДНР сообщили об обстрелах Озеряновки и Широкой Балки со стороны украинских войск

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ВСУ в ДНР
Последствия обстрела ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела ВСУ в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Озеряновке и шесть снарядов того же калибра по Широкой Балке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 16.20 - н.п. Дзержинск - н.п. Озеряновка: выпущено 9 снарядов калибром 155 мм; 16.20 - н.п. Дзержинск - н.п. Широкая Балка: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сообщили в представительстве.
Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 22:19Специальная военная операция на Украине
Украинские военные специально наносят удары по коммунальщикам в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала