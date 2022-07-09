https://ria.ru/20220709/obstrely-1801428020.html
ВСУ обстреляли Озеряновку и Широкую Балку снарядами "натовского" калибра
ВСУ обстреляли Озеряновку и Широкую Балку снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 09.07.2022
ВСУ обстреляли Озеряновку и Широкую Балку снарядами "натовского" калибра
Украинские войска в 16.20 выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Озеряновке и шесть снарядов того же калибра по Широкой Балке в ДНР, говорится в... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T17:03
2022-07-09T17:03
2022-07-09T17:03
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Озеряновке и шесть снарядов того же калибра по Широкой Балке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 16.20 - н.п. Дзержинск - н.п. Озеряновка: выпущено 9 снарядов калибром 155 мм; 16.20 - н.п. Дзержинск - н.п. Широкая Балка: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сообщили в представительстве.
https://ria.ru/20220706/kommunalschiki-1800814276.html
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украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
ВСУ обстреляли Озеряновку и Широкую Балку снарядами "натовского" калибра
В ДНР сообщили об обстрелах Озеряновки и Широкой Балки со стороны украинских войск