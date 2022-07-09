https://ria.ru/20220709/obstrely-1801428020.html

ВСУ обстреляли Озеряновку и Широкую Балку снарядами "натовского" калибра

ВСУ обстреляли Озеряновку и Широкую Балку снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 09.07.2022

ВСУ обстреляли Озеряновку и Широкую Балку снарядами "натовского" калибра

Украинские войска в 16.20 выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Озеряновке и шесть снарядов того же калибра по Широкой Балке в ДНР, говорится в... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T17:03

2022-07-09T17:03

2022-07-09T17:03

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794613374_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_16425ccc2212af01d5bd87334967ebb5.jpg

ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Озеряновке и шесть снарядов того же калибра по Широкой Балке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 16.20 - н.п. Дзержинск - н.п. Озеряновка: выпущено 9 снарядов калибром 155 мм; 16.20 - н.п. Дзержинск - н.п. Широкая Балка: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сообщили в представительстве.

https://ria.ru/20220706/kommunalschiki-1800814276.html

украина

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины