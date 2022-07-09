https://ria.ru/20220709/obstrel-1801451656.html

Украинские войска обстреляли Железную Балку и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Железную Балку и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские войска обстреляли Железную Балку и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска за 15 минут выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Железной Балке и семь снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке,... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T19:31

2022-07-09T19:31

2022-07-09T19:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донбасс

пантелеймоновка (горловский район)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Железной Балке и семь снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:35 - н.п. Новгородское - н.п. Железная Балка: выпущено 5 мин калибром 120 мм; 18:50 - н.п. Керамик - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.

https://ria.ru/20220707/dnr-1801092522.html

донецкая народная республика

донбасс

пантелеймоновка (горловский район)

украина

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донецкая народная республика, донбасс, пантелеймоновка (горловский район), украина, вооруженные силы украины