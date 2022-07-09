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Украинские войска обстреляли Железную Балку и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 09.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/obstrel-1801451656.html
Украинские войска обстреляли Железную Балку и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Железную Балку и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска обстреляли Железную Балку и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска за 15 минут выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Железной Балке и семь снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке,... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T19:31
2022-07-09T19:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
пантелеймоновка (горловский район)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Железной Балке и семь снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:35 - н.п. Новгородское - н.п. Железная Балка: выпущено 5 мин калибром 120 мм; 18:50 - н.п. Керамик - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
https://ria.ru/20220707/dnr-1801092522.html
донецкая народная республика
донбасс
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украина
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донецкая народная республика, донбасс, пантелеймоновка (горловский район), украина, вооруженные силы украины
19:31 09.07.2022 (обновлено: 19:32 09.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Железную Балку и Пантелеймоновку в ДНР

ДНР: украинские войска обстреляли Железную Балку и Пантелеймоновку снарядами и минами

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Железной Балке и семь снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:35 - н.п. Новгородское - н.п. Железная Балка: выпущено 5 мин калибром 120 мм; 18:50 - н.п. Керамик - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Артиллеристы армии ДНР наносят удары снарядами с надписями За детей Макеевки
7 июля, 23:35Специальная военная операция на Украине
Силы ДНР работают по позициям ВСУ снарядами с надписью "За детей Донбасса"
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонбассПантелеймоновка (Горловский район)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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