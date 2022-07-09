https://ria.ru/20220709/obstrel-1801360116.html

СК установит причастных к обстрелу Горловки, где пострадали 11 человек

СК установит причастных к обстрелу Горловки, где пострадали 11 человек - РИА Новости, 09.07.2022

СК установит причастных к обстрелу Горловки, где пострадали 11 человек

Следственный комитет России установит причастных к обстрелу Горловки в ДНР, где пострадали 11 человек, в том числе двое подростков, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T00:21

2022-07-09T00:21

2022-07-09T00:21

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Следственный комитет России установит причастных к обстрелу Горловки в ДНР, где пострадали 11 человек, в том числе двое подростков, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск пострадали 11 мирных жителей, двое из которых — подростки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220708/nikolaev-1801348953.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

москва

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в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), москва, следственный комитет россии (ск рф)