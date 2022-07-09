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СК установит причастных к обстрелу Горловки, где пострадали 11 человек - РИА Новости, 09.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/obstrel-1801360116.html
СК установит причастных к обстрелу Горловки, где пострадали 11 человек
СК установит причастных к обстрелу Горловки, где пострадали 11 человек - РИА Новости, 09.07.2022
СК установит причастных к обстрелу Горловки, где пострадали 11 человек
Следственный комитет России установит причастных к обстрелу Горловки в ДНР, где пострадали 11 человек, в том числе двое подростков, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T00:21
2022-07-09T00:21
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Следственный комитет России установит причастных к обстрелу Горловки в ДНР, где пострадали 11 человек, в том числе двое подростков, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск пострадали 11 мирных жителей, двое из которых — подростки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
донецкая народная республика
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в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), москва, следственный комитет россии (ск рф)
00:21 09.07.2022
 
СК установит причастных к обстрелу Горловки, где пострадали 11 человек

Следственный комитет установит причастных к обстрелу Горловки, где пострадали 11 человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Следственный комитет России установит причастных к обстрелу Горловки в ДНР, где пострадали 11 человек, в том числе двое подростков, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск пострадали 11 мирных жителей, двое из которых — подростки.
"Следственным комитетом России будут установлены все обстоятельства произошедшего и причастные к этому лица с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности", — говорится в сообщении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)МоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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