https://ria.ru/20220709/novobakhmutovka-1801409952.html

Украинские войска обстреляли из минометов Новобахмутовку в ДНР

Украинские войска обстреляли из минометов Новобахмутовку в ДНР - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские войска обстреляли из минометов Новобахмутовку в ДНР

Украинские войска в 13.15 обстреляли село Новобахмутовка, расположенное к северу от Ясиноватой, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщило в субботу... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T14:21

2022-07-09T14:21

2022-07-09T14:21

специальная военная операция на украине

украина

в мире

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.15 обстреляли село Новобахмутовка, расположенное к северу от Ясиноватой, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.15 - населенный пункт Розовка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, в мире, вооруженные силы украины