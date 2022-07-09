https://ria.ru/20220709/novobakhmutovka-1801409952.html
Украинские войска обстреляли из минометов Новобахмутовку в ДНР
Украинские войска обстреляли из минометов Новобахмутовку в ДНР - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска обстреляли из минометов Новобахмутовку в ДНР
Украинские войска в 13.15 обстреляли село Новобахмутовка, расположенное к северу от Ясиноватой, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщило в субботу... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T14:21
2022-07-09T14:21
2022-07-09T14:21
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.15 обстреляли село Новобахмутовка, расположенное к северу от Ясиноватой, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.15 - населенный пункт Розовка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли из минометов Новобахмутовку в ДНР
Украинские войска выпустили шесть мин калибра 120 миллиметров по Новобахмутовке в ДНР