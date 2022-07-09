05:27 09.07.2022 (обновлено: 15:15 09.07.2022)
США напрасно читают нотации другим странам, заявил Трамп
Экс-президент США Трамп: Вашингтон напрасно читает нотации другим странам
© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты находятся в упадке, невинных убивают на улицах, а нынешние власти напрасно читают нравоучения другим людям и государствам, заявил экс-президент США Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Лас-Вегасе.
"Мы нация в упадке, никогда такого не было. Нашу страну сбили на колени, унизили перед миром, ослабили. Осмеливаясь читать лекции другим людям и странам об их демократиях, пока улицы заливает кровью невинных жертв преступлений, мы читаем лекции другим. У нас не останется страны, если мы не остановим быстро это разрастающееся варварство", — подчеркнул Трамп.
Он выразил мнение, что первым делом страну нужно сделать безопаснее. Закон попран, а политика в области предотвращения преступлений слаба при новой администрации, пояснил Трамп, приведя в пример случай массового убийства 4 июля в пригороде Чикаго.
Кроме того, граница защищена хуже, чем когда-либо, и страну заполонили наркотики, посетовал экс-президент.
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