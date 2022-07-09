https://ria.ru/20220709/notatsii-1801366039.html

США напрасно читают нотации другим странам, заявил Трамп

США напрасно читают нотации другим странам, заявил Трамп - РИА Новости, 09.07.2022

США напрасно читают нотации другим странам, заявил Трамп

Соединенные Штаты находятся в упадке, невинных убивают на улицах, а нынешние власти напрасно читают нравоучения другим людям и государствам, заявил... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T05:27

2022-07-09T05:27

2022-07-09T15:15

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты находятся в упадке, невинных убивают на улицах, а нынешние власти напрасно читают нравоучения другим людям и государствам, заявил экс-президент США Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Лас-Вегасе.Он выразил мнение, что первым делом страну нужно сделать безопаснее. Закон попран, а политика в области предотвращения преступлений слаба при новой администрации, пояснил Трамп, приведя в пример случай массового убийства 4 июля в пригороде Чикаго.Кроме того, граница защищена хуже, чем когда-либо, и страну заполонили наркотики, посетовал экс-президент.

https://ria.ru/20220630/tramp-1799271081.html

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в мире, сша, дональд трамп, вашингтон, лас-вегас