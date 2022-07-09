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США напрасно читают нотации другим странам, заявил Трамп - РИА Новости, 09.07.2022
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США напрасно читают нотации другим странам, заявил Трамп
США напрасно читают нотации другим странам, заявил Трамп - РИА Новости, 09.07.2022
США напрасно читают нотации другим странам, заявил Трамп
Соединенные Штаты находятся в упадке, невинных убивают на улицах, а нынешние власти напрасно читают нравоучения другим людям и государствам, заявил... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T05:27
2022-07-09T15:15
в мире
сша
дональд трамп
вашингтон
лас-вегас
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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты находятся в упадке, невинных убивают на улицах, а нынешние власти напрасно читают нравоучения другим людям и государствам, заявил экс-президент США Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Лас-Вегасе.Он выразил мнение, что первым делом страну нужно сделать безопаснее. Закон попран, а политика в области предотвращения преступлений слаба при новой администрации, пояснил Трамп, приведя в пример случай массового убийства 4 июля в пригороде Чикаго.Кроме того, граница защищена хуже, чем когда-либо, и страну заполонили наркотики, посетовал экс-президент.
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в мире, сша, дональд трамп, вашингтон, лас-вегас
05:27 09.07.2022 (обновлено: 15:15 09.07.2022)
 
США напрасно читают нотации другим странам, заявил Трамп

Экс-президент США Трамп: Вашингтон напрасно читает нотации другим странам

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты находятся в упадке, невинных убивают на улицах, а нынешние власти напрасно читают нравоучения другим людям и государствам, заявил экс-президент США Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Лас-Вегасе.

"Мы нация в упадке, никогда такого не было. Нашу страну сбили на колени, унизили перед миром, ослабили. Осмеливаясь читать лекции другим людям и странам об их демократиях, пока улицы заливает кровью невинных жертв преступлений, мы читаем лекции другим. У нас не останется страны, если мы не остановим быстро это разрастающееся варварство", — подчеркнул Трамп.

Он выразил мнение, что первым делом страну нужно сделать безопаснее. Закон попран, а политика в области предотвращения преступлений слаба при новой администрации, пояснил Трамп, приведя в пример случай массового убийства 4 июля в пригороде Чикаго.
Кроме того, граница защищена хуже, чем когда-либо, и страну заполонили наркотики, посетовал экс-президент.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 14:27
Конгрессвумен назвала Трампа внутренней угрозой для США
 
В миреСШАДональд ТрампВашингтонЛас-Вегас
 
 
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