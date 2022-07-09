https://ria.ru/20220709/napadenie-1801395949.html
В больнице в Шанхае мужчина с ножом напал на людей
В больнице в Шанхае мужчина с ножом напал на людей - РИА Новости, 09.07.2022
В больнице в Шанхае мужчина с ножом напал на людей
Мужчина в субботу напал с ножом на людей в больнице Шанхая, четыре человека пострадали, говорится в сообщении управления общественной безопасности района... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:21
2022-07-09T12:21
2022-07-09T12:21
в мире
шанхай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149525/82/1495258216_0:256:3649:2308_1920x0_80_0_0_5ec3525684e92b0daac3fe76c8803e00.jpg
ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Мужчина в субботу напал с ножом на людей в больнице Шанхая, четыре человека пострадали, говорится в сообщении управления общественной безопасности района Хуанпу.В субботу в 11.30 по местному времени (6.30 мск) в полицию поступило сообщение о нападении на людей в больнице "Жуйцзинь". Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили мужчину с ножом, который удерживал людей в заложниках в амбулаторном отделении больницы.Сотрудники полиции выстрелили и ранили нападавшего, когда он хотел поранить одного из заложников.Четверым пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их жизнь вне опасности.Мотивы злоумышленника неизвестны, он задержан. Ведется расследование.
https://ria.ru/20220623/napadenie-1797504695.html
https://ria.ru/20220604/podozrevaemyy-1793077445.html
шанхай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149525/82/1495258216_0:0:3649:2736_1920x0_80_0_0_3b5dc9daf5f3db8d32b7e036bba403e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шанхай
В больнице в Шанхае мужчина с ножом напал на людей
В больнице в Шанхае мужчина с ножом напал на людей. пострадали четыре человека
ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Мужчина в субботу напал с ножом на людей в больнице Шанхая, четыре человека пострадали, говорится в сообщении управления общественной безопасности района Хуанпу.
В субботу в 11.30 по местному времени (6.30 мск) в полицию поступило сообщение о нападении на людей в больнице "Жуйцзинь". Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили мужчину с ножом, который удерживал людей в заложниках в амбулаторном отделении больницы.
Сотрудники полиции выстрелили и ранили нападавшего, когда он хотел поранить одного из заложников.
Четверым пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их жизнь вне опасности.
Мотивы злоумышленника неизвестны, он задержан. Ведется расследование.