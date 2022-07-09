https://ria.ru/20220709/napadenie-1801395949.html

В больнице в Шанхае мужчина с ножом напал на людей

В больнице в Шанхае мужчина с ножом напал на людей - РИА Новости, 09.07.2022

В больнице в Шанхае мужчина с ножом напал на людей

Мужчина в субботу напал с ножом на людей в больнице Шанхая, четыре человека пострадали, говорится в сообщении управления общественной безопасности района... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T12:21

2022-07-09T12:21

2022-07-09T12:21

в мире

шанхай

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ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Мужчина в субботу напал с ножом на людей в больнице Шанхая, четыре человека пострадали, говорится в сообщении управления общественной безопасности района Хуанпу.В субботу в 11.30 по местному времени (6.30 мск) в полицию поступило сообщение о нападении на людей в больнице "Жуйцзинь". Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили мужчину с ножом, который удерживал людей в заложниках в амбулаторном отделении больницы.Сотрудники полиции выстрелили и ранили нападавшего, когда он хотел поранить одного из заложников.Четверым пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их жизнь вне опасности.Мотивы злоумышленника неизвестны, он задержан. Ведется расследование.

https://ria.ru/20220623/napadenie-1797504695.html

https://ria.ru/20220604/podozrevaemyy-1793077445.html

шанхай

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, шанхай