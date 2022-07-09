Рейтинг@Mail.ru
В больнице в Шанхае мужчина с ножом напал на людей - РИА Новости, 09.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220709/napadenie-1801395949.html
В больнице в Шанхае мужчина с ножом напал на людей
В больнице в Шанхае мужчина с ножом напал на людей - РИА Новости, 09.07.2022
В больнице в Шанхае мужчина с ножом напал на людей
Мужчина в субботу напал с ножом на людей в больнице Шанхая, четыре человека пострадали, говорится в сообщении управления общественной безопасности района... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:21
2022-07-09T12:21
в мире
шанхай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149525/82/1495258216_0:256:3649:2308_1920x0_80_0_0_5ec3525684e92b0daac3fe76c8803e00.jpg
ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Мужчина в субботу напал с ножом на людей в больнице Шанхая, четыре человека пострадали, говорится в сообщении управления общественной безопасности района Хуанпу.В субботу в 11.30 по местному времени (6.30 мск) в полицию поступило сообщение о нападении на людей в больнице "Жуйцзинь". Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили мужчину с ножом, который удерживал людей в заложниках в амбулаторном отделении больницы.Сотрудники полиции выстрелили и ранили нападавшего, когда он хотел поранить одного из заложников.Четверым пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их жизнь вне опасности.Мотивы злоумышленника неизвестны, он задержан. Ведется расследование.
https://ria.ru/20220623/napadenie-1797504695.html
https://ria.ru/20220604/podozrevaemyy-1793077445.html
шанхай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149525/82/1495258216_0:0:3649:2736_1920x0_80_0_0_3b5dc9daf5f3db8d32b7e036bba403e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шанхай
12:21 09.07.2022
 
В больнице в Шанхае мужчина с ножом напал на людей

В больнице в Шанхае мужчина с ножом напал на людей. пострадали четыре человека

© AP PhotoАвтомобиль полиции в Шанхае, КНР
Автомобиль полиции в Шанхае, КНР - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo
Автомобиль полиции в Шанхае, КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Мужчина в субботу напал с ножом на людей в больнице Шанхая, четыре человека пострадали, говорится в сообщении управления общественной безопасности района Хуанпу.
В субботу в 11.30 по местному времени (6.30 мск) в полицию поступило сообщение о нападении на людей в больнице "Жуйцзинь". Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили мужчину с ножом, который удерживал людей в заложниках в амбулаторном отделении больницы.
Автомобиль полиции Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 11:26
В Новой Зеландии неизвестный ранил ножом четырех человек
Сотрудники полиции выстрелили и ранили нападавшего, когда он хотел поранить одного из заложников.
Четверым пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их жизнь вне опасности.
Мотивы злоумышленника неизвестны, он задержан. Ведется расследование.
Машина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 07:17
В США задержали подозреваемого, напавшего с ножом на людей в больнице
 
В миреШанхай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала