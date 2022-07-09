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В Москве сократилось число возгораний сухой травы - РИА Новости, 09.07.2022
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В Москве сократилось число возгораний сухой травы
В Москве сократилось число возгораний сухой травы - РИА Новости, 09.07.2022
В Москве сократилось число возгораний сухой травы
Число возгораний сухой травы в Москве сократилось почти на 80% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T11:09
2022-07-09T11:09
городское хозяйство москвы
москва
тинао
общество
петр бирюков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число возгораний сухой травы в Москве сократилось почти на 80% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Благодаря принятым комплексным мерам удалось минимизировать число возгораний сухой травы, всего с весны зарегистрировано 27 таких фактов, более половины приходится на территорию ТиНАО. Этот показатель на 80% меньше прошлогоднего, причем непосредственно в Троицком и Новомосковском округах количество таких происшествий снизилось почти на 90%", - отметил Бирюков.Заммэра напомнил, что в Москве с наступлением лета усилен контроль за обеспечением пожарной безопасности на природных территориях и в парковых зонах.Отмечается, что заранее были реализованы превентивные мероприятия для предотвращения возгораний: во всех административных округах подготовлены сводные отряды поливомоечной техники, в ТиНАО проведено обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание уделяется проведению профилактической работы с населением, ведь самая частая причина возгораний травы и природных пожаров - неосторожное обращение с огнем.
https://ria.ru/20220704/moskva-1800757170.html
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городское хозяйство москвы, москва, тинао, общество, петр бирюков
11:09 09.07.2022
 
В Москве сократилось число возгораний сухой травы

В Москве число возгораний сухой травы сократилось почти на 80 процентов

© Фото : Денис Воронин Поджоги травы в Москве и области
Поджоги травы в Москве и области - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© Фото : Денис Воронин
Поджоги травы в Москве и области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число возгораний сухой травы в Москве сократилось почти на 80% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Благодаря принятым комплексным мерам удалось минимизировать число возгораний сухой травы, всего с весны зарегистрировано 27 таких фактов, более половины приходится на территорию ТиНАО. Этот показатель на 80% меньше прошлогоднего, причем непосредственно в Троицком и Новомосковском округах количество таких происшествий снизилось почти на 90%", - отметил Бирюков.
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Заммэра напомнил, что в Москве с наступлением лета усилен контроль за обеспечением пожарной безопасности на природных территориях и в парковых зонах.
Отмечается, что заранее были реализованы превентивные мероприятия для предотвращения возгораний: во всех административных округах подготовлены сводные отряды поливомоечной техники, в ТиНАО проведено обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений.
"Ежедневно проводятся плановые осмотры территорий для выявления фактов сжигания мусора и пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах. Организовано патрулирование с участием пожарных и спасателей, для мониторинга ситуации применяются беспилотники", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание уделяется проведению профилактической работы с населением, ведь самая частая причина возгораний травы и природных пожаров - неосторожное обращение с огнем.
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Городское хозяйство МосквыМоскваТиНАООбществоПетр Бирюков
 
 
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