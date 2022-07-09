https://ria.ru/20220709/moskva-1801385031.html

В Москве сократилось число возгораний сухой травы

В Москве сократилось число возгораний сухой травы - РИА Новости, 09.07.2022

В Москве сократилось число возгораний сухой травы

Число возгораний сухой травы в Москве сократилось почти на 80% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T11:09

2022-07-09T11:09

2022-07-09T11:09

городское хозяйство москвы

москва

тинао

общество

петр бирюков

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число возгораний сухой травы в Москве сократилось почти на 80% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Благодаря принятым комплексным мерам удалось минимизировать число возгораний сухой травы, всего с весны зарегистрировано 27 таких фактов, более половины приходится на территорию ТиНАО. Этот показатель на 80% меньше прошлогоднего, причем непосредственно в Троицком и Новомосковском округах количество таких происшествий снизилось почти на 90%", - отметил Бирюков.Заммэра напомнил, что в Москве с наступлением лета усилен контроль за обеспечением пожарной безопасности на природных территориях и в парковых зонах.Отмечается, что заранее были реализованы превентивные мероприятия для предотвращения возгораний: во всех административных округах подготовлены сводные отряды поливомоечной техники, в ТиНАО проведено обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание уделяется проведению профилактической работы с населением, ведь самая частая причина возгораний травы и природных пожаров - неосторожное обращение с огнем.

https://ria.ru/20220704/moskva-1800757170.html

https://ria.ru/20220621/ekomonitoring-1796138860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва, тинао, общество, петр бирюков