https://ria.ru/20220709/mineralnoe-1801407452.html
Украинские войска обстреляли из "Града" Минеральное в ДНР
Украинские войска обстреляли из "Града" Минеральное в ДНР - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Минеральное в ДНР
Украинские войска в 13.35 выпустили шесть ракет из БМ-21 "Град" по Минеральному в ДНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T13:54
2022-07-09T13:54
2022-07-09T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 выпустили шесть ракет из БМ-21 "Град" по Минеральному в ДНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:35 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено 6 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.Поселок Минеральное с юга прилегает к Ясиноватой, которая в четверг неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских войск. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
ясиноватая
донецк (днр)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, донецк (днр)
Украинские войска обстреляли из "Града" Минеральное в ДНР
Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Минеральному в ДНР