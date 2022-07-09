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Празднование Курбан-байрама в Москве. Трансляция - РИА Новости, 09.07.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220709/kurbanbayram-1801372123.html
Празднование Курбан-байрама в Москве. Трансляция
Празднование Курбан-байрама в Москве. Трансляция - РИА Новости, 09.07.2022
Празднование Курбан-байрама в Москве. Трансляция
Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, — праздник жертвоприношения, один из главных в исламе. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T08:33
2022-07-09T08:33
религия
празднование курбан-байрама
курбан-байрам
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Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, — праздник жертвоприношения, один из главных в исламе. Он ежегодно отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2022-м Курбан-байрам пришелся на 9 июля.
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LIVE: Мусульмане отмечают Курбан-Байрам в Москве
LIVE: Мусульмане отмечают Курбан-Байрам в Москве
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празднование курбан-байрама, курбан-байрам, видео
Празднование Курбан-байрама в Москве. Трансляция
Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, — праздник жертвоприношения, один из главных в исламе.
2022-07-09T08:33
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PT97M26S
08:33 09.07.2022
 

Празднование Курбан-байрама в Москве. Трансляция

Читать ria.ru в
Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, — праздник жертвоприношения, один из главных в исламе.
Он ежегодно отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2022-м Курбан-байрам пришелся на 9 июля.
 
РелигияПразднование Курбан-байрамаКурбан-байрам
 
 
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