https://ria.ru/20220709/kurbanbayram-1801372123.html

Празднование Курбан-байрама в Москве. Трансляция

Празднование Курбан-байрама в Москве. Трансляция - РИА Новости, 09.07.2022

Празднование Курбан-байрама в Москве. Трансляция

Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, — праздник жертвоприношения, один из главных в исламе. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T08:33

2022-07-09T08:33

2022-07-09T08:33

религия

празднование курбан-байрама

курбан-байрам

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Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, — праздник жертвоприношения, один из главных в исламе. Он ежегодно отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2022-м Курбан-байрам пришелся на 9 июля.

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2022

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LIVE: Мусульмане отмечают Курбан-Байрам в Москве LIVE: Мусульмане отмечают Курбан-Байрам в Москве 2022-07-09T08:33 true PT97M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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