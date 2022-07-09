https://ria.ru/20220709/kurban-bayram-1801403246.html

В мечети Москвы на Курбан-байрам пришли более 250 тысяч верующих

В мечети Москвы на Курбан-байрам пришли более 250 тысяч верующих - РИА Новости, 09.07.2022

В мечети Москвы на Курбан-байрам пришли более 250 тысяч верующих

На торжественную проповедь и молитву по случаю праздника Курбан-байрам в столичные мечети пришли более четверти миллиона мусульман, в Подмосковье – более 150... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T13:23

2022-07-09T13:23

2022-07-09T15:04

религия

религия

курбан-байрам

московская область (подмосковье)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155523/56/1555235603_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_72576c4f144fe803764c6168ae2c3b64.jpg

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. На торжественную проповедь и молитву по случаю праздника Курбан-байрам в столичные мечети пришли более четверти миллиона мусульман, в Подмосковье – более 150 тысяч, сообщил РИА Новости в субботу зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Рушан Аббясов."По данным столичного ГУВД, в московские мечети и близлежащие территории, которые в такие дни используются как временные молитвенные площадки, пришли более 250 тысяч последователей ислама. В Московской области эта цифра превысила 150 тысяч верующих", - сказал Аббясов после завершения торжественных мероприятий.По его словам, все коллективные молитвы прошли организованно и без происшествий."Выражаем благодарности сотрудникам полиции, столичным и подмосковным властям, тысячам волонтерам за проведенную большую работу", - отметил Аббясов.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 9 июля.В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Причем убивать животное нужно строго соблюдая определенные правила и в сопровождении молитв. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть - родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье. Съесть мясо жертвенного животного желательно в течение трех праздничных дней.

https://ria.ru/20220709/kurban-bayram-1800885787.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, курбан-байрам, московская область (подмосковье), москва