https://ria.ru/20220709/kurban-bayram-1801403246.html
В мечети Москвы на Курбан-байрам пришли более 250 тысяч верующих
В мечети Москвы на Курбан-байрам пришли более 250 тысяч верующих - РИА Новости, 09.07.2022
В мечети Москвы на Курбан-байрам пришли более 250 тысяч верующих
На торжественную проповедь и молитву по случаю праздника Курбан-байрам в столичные мечети пришли более четверти миллиона мусульман, в Подмосковье – более 150... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T13:23
2022-07-09T13:23
2022-07-09T15:04
религия
религия
курбан-байрам
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. На торжественную проповедь и молитву по случаю праздника Курбан-байрам в столичные мечети пришли более четверти миллиона мусульман, в Подмосковье – более 150 тысяч, сообщил РИА Новости в субботу зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Рушан Аббясов."По данным столичного ГУВД, в московские мечети и близлежащие территории, которые в такие дни используются как временные молитвенные площадки, пришли более 250 тысяч последователей ислама. В Московской области эта цифра превысила 150 тысяч верующих", - сказал Аббясов после завершения торжественных мероприятий.По его словам, все коллективные молитвы прошли организованно и без происшествий."Выражаем благодарности сотрудникам полиции, столичным и подмосковным властям, тысячам волонтерам за проведенную большую работу", - отметил Аббясов.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 9 июля.В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Причем убивать животное нужно строго соблюдая определенные правила и в сопровождении молитв. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть - родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье. Съесть мясо жертвенного животного желательно в течение трех праздничных дней.
https://ria.ru/20220709/kurban-bayram-1800885787.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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религия, курбан-байрам, московская область (подмосковье), москва
13:23 09.07.2022 (обновлено: 15:04 09.07.2022)
В мечети Москвы на Курбан-байрам пришли более 250 тысяч верующих
В мечети Москвы на проповедь и молитву на Курбан-байрам пришли более 250 тысяч верующих
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. На торжественную проповедь и молитву по случаю праздника Курбан-байрам в столичные мечети пришли более четверти миллиона мусульман, в Подмосковье – более 150 тысяч, сообщил РИА Новости в субботу зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Рушан Аббясов.
"По данным столичного ГУВД, в московские мечети и близлежащие территории, которые в такие дни используются как временные молитвенные площадки, пришли более 250 тысяч последователей ислама. В Московской области
эта цифра превысила 150 тысяч верующих", - сказал Аббясов после завершения торжественных мероприятий.
По его словам, все коллективные молитвы прошли организованно и без происшествий.
"Выражаем благодарности сотрудникам полиции, столичным и подмосковным властям, тысячам волонтерам за проведенную большую работу", - отметил Аббясов.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 9 июля.
В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Причем убивать животное нужно строго соблюдая определенные правила и в сопровождении молитв. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть - родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье. Съесть мясо жертвенного животного желательно в течение трех праздничных дней.