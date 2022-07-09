https://ria.ru/20220709/kuba-1801377690.html
Власти Кубы объявили траур из-за смерти экс-президента Анголы
Власти Кубы объявили траур из-за смерти экс-президента Анголы - РИА Новости, 09.07.2022
Власти Кубы объявили траур из-за смерти экс-президента Анголы
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес объявил в стране траур в связи с кончиной бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, сообщает издание... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T09:43
2022-07-09T09:43
2022-07-09T09:43
в мире
теодоро обианг нгема мбасого
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес объявил в стране траур в связи с кончиной бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, сообщает издание кубинской компартии Granma.Бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш скончался в больнице в Испании после продолжительной болезни."В связи с кончиной экс-президента Республики Ангола Жозе Эдуарду душ Сантуша, который руководил страной с 1979 года по 2017 и поддерживал исторические отношения с нашей страной, президент Республики Куба объявил официальный траур с 6.00 до полуночи 9 июля", - передает издание.Отмечается, что в это время будут приспущены флаги на государственных и военных учреждениях.Радиостанция Renascença отмечала, что у 79-летнего экс-президента Анголы были серьезные проблемы со здоровьем, в последние дни его состояние ухудшилось, 23 июня он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии.Жозе Эдуарду душ Сантуш правил Анголой 38 лет. Он ушел с поста президента страны в сентябре 2017 года, отказавшись участвовать в очередных выборах главы государства. Душ Сантуш занимал второе место в мире по сроку пребывания во главе государства (не считая монархов Великобритании и Таиланда) после президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, который возглавил свою страну лишь на полтора месяца раньше душ Сантуша.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, теодоро обианг нгема мбасого, ангола, испания, великобритания
Власти Кубы объявили траур из-за смерти экс-президента Анголы
Президент Кубы объявил траур из-за смерти экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес объявил в стране траур в связи с кончиной бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, сообщает издание кубинской компартии Granma
.
Бывший президент Анголы
Жозе Эдуарду душ Сантуш скончался в больнице в Испании
после продолжительной болезни.
"В связи с кончиной экс-президента Республики Ангола Жозе Эдуарду душ Сантуша, который руководил страной с 1979 года по 2017 и поддерживал исторические отношения с нашей страной, президент Республики Куба объявил официальный траур с 6.00 до полуночи 9 июля", - передает издание.
Отмечается, что в это время будут приспущены флаги на государственных и военных учреждениях.
Радиостанция Renascença отмечала, что у 79-летнего экс-президента Анголы были серьезные проблемы со здоровьем, в последние дни его состояние ухудшилось, 23 июня он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии.
Жозе Эдуарду душ Сантуш правил Анголой 38 лет. Он ушел с поста президента страны в сентябре 2017 года, отказавшись участвовать в очередных выборах главы государства. Душ Сантуш занимал второе место в мире по сроку пребывания во главе государства (не считая монархов Великобритании
и Таиланда
) после президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого
, который возглавил свою страну лишь на полтора месяца раньше душ Сантуша.