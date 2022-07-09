https://ria.ru/20220709/kuba-1801377690.html

Власти Кубы объявили траур из-за смерти экс-президента Анголы

Власти Кубы объявили траур из-за смерти экс-президента Анголы - РИА Новости, 09.07.2022

Власти Кубы объявили траур из-за смерти экс-президента Анголы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес объявил в стране траур в связи с кончиной бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, сообщает издание... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T09:43

2022-07-09T09:43

2022-07-09T09:43

в мире

теодоро обианг нгема мбасого

ангола

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес объявил в стране траур в связи с кончиной бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, сообщает издание кубинской компартии Granma.Бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш скончался в больнице в Испании после продолжительной болезни."В связи с кончиной экс-президента Республики Ангола Жозе Эдуарду душ Сантуша, который руководил страной с 1979 года по 2017 и поддерживал исторические отношения с нашей страной, президент Республики Куба объявил официальный траур с 6.00 до полуночи 9 июля", - передает издание.Отмечается, что в это время будут приспущены флаги на государственных и военных учреждениях.Радиостанция Renascença отмечала, что у 79-летнего экс-президента Анголы были серьезные проблемы со здоровьем, в последние дни его состояние ухудшилось, 23 июня он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии.Жозе Эдуарду душ Сантуш правил Анголой 38 лет. Он ушел с поста президента страны в сентябре 2017 года, отказавшись участвовать в очередных выборах главы государства. Душ Сантуш занимал второе место в мире по сроку пребывания во главе государства (не считая монархов Великобритании и Таиланда) после президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, который возглавил свою страну лишь на полтора месяца раньше душ Сантуша.

https://ria.ru/20220708/santush-1801228796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, теодоро обианг нгема мбасого, ангола, испания, великобритания