https://ria.ru/20220709/koronavirus-1801364328.html

Роспотребнадзор рассказал, сколько коронавирус может оставаться в организме

Роспотребнадзор рассказал, сколько коронавирус может оставаться в организме - РИА Новости, 09.07.2022

Роспотребнадзор рассказал, сколько коронавирус может оставаться в организме

Коронавирус у некоторых пациентов может оставаться в организме в течение нескольких месяцев, при этом симптомы инфекции сохраняются, но человек уже не заразен,... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T03:16

2022-07-09T03:16

2022-07-09T15:00

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Коронавирус у некоторых пациентов может оставаться в организме в течение нескольких месяцев, при этом симптомы инфекции сохраняются, но человек уже не заразен, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она уточнила, что продолжаться воздействие коронавируса на организм может в течение нескольких месяцев, при этом человек уже не остается заразным, так как вирус активно не размножается в организме, но симптомы инфекции есть и отравляют жизнь пациента.Чаще всего признаки заболевания проявляются в виде когнитивных нарушений, когда снижается способность концентрировать внимание и быстро принимать решения, зато повышается рассеянность и забывчивость, часто это сопровождается общей заторможенностью, сонливостью, пояснила Пшеничная. У людей пожилого возраста такие проявления могут усугубляться и спровоцировать развитие дегенеративных процессов в нервной системе, отметила специалист.Кроме того, проявлениями "лонгковида" могут быть кашель, одышка и повышенная утомляемость, добавила Пшеничная.А вот длительная аносмия и изменение вкусовых ощущений сейчас встречаются значительно реже, чем раньше, подчеркнула она. Однако какое-то время после выздоровления пациентов по-прежнему может беспокоить заложенность ушей из-за отека и воспаления слизистой оболочки носоглотки и евстахиевой трубы.

https://ria.ru/20220708/koronavirus-1801095490.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья пшеничная, общество, здоровье, россия, москва