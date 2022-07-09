03:16 09.07.2022 (обновлено: 15:00 09.07.2022)
Роспотребнадзор рассказал, сколько коронавирус может оставаться в организме
Эксперт Пшеничная: COVID-19 может оставаться в организме пациентов несколько месяцев
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице № 7
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице № 7. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Коронавирус у некоторых пациентов может оставаться в организме в течение нескольких месяцев, при этом симптомы инфекции сохраняются, но человек уже не заразен, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"У некоторых пациентов, перенесших эту инфекцию, даже после выздоровления коронавирус может оставаться в организме еще продолжительное время. Это происходит в силу особенностей иммунной системы, в результате чего коронавирус или его фрагменты остаются внутри клеток или на их поверхности и продолжают воздействовать на иммунитет, хотя острый период заболевания давно закончился", — сказала Пшеничная.
Она уточнила, что продолжаться воздействие коронавируса на организм может в течение нескольких месяцев, при этом человек уже не остается заразным, так как вирус активно не размножается в организме, но симптомы инфекции есть и отравляют жизнь пациента.
Чаще всего признаки заболевания проявляются в виде когнитивных нарушений, когда снижается способность концентрировать внимание и быстро принимать решения, зато повышается рассеянность и забывчивость, часто это сопровождается общей заторможенностью, сонливостью, пояснила Пшеничная. У людей пожилого возраста такие проявления могут усугубляться и спровоцировать развитие дегенеративных процессов в нервной системе, отметила специалист.
Кроме того, проявлениями "лонгковида" могут быть кашель, одышка и повышенная утомляемость, добавила Пшеничная.
А вот длительная аносмия и изменение вкусовых ощущений сейчас встречаются значительно реже, чем раньше, подчеркнула она. Однако какое-то время после выздоровления пациентов по-прежнему может беспокоить заложенность ушей из-за отека и воспаления слизистой оболочки носоглотки и евстахиевой трубы.