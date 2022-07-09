https://ria.ru/20220709/gorsluzhby-1801939490.html

Городские службы Москвы готовы к работе в условиях непогоды

Городские службы Москвы готовы к работе в условиях непогоды - РИА Новости, 12.07.2022

Городские службы Москвы готовы к работе в условиях непогоды

Городские службы Москвы готовы к работе в условиях непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-09T14:52

2022-07-09T14:52

2022-07-12T14:32

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосводосток

гормост

городское хозяйство москвы

москва

погода

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы готовы к работе в условиях непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, порывы ветра до 17 м/с. Городские службы готовы к работе в условиях непогоды", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что на улицах города организовано дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток", приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона проводится дополнительное информирование отдыхающих о неблагоприятных погодных условиях."Просим в непогоду быть внимательнее на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - сказано в сообщении.В сообщении добавляется, что о скоплениях воды около дома можно сообщить в управу района, префектуру округа, единый диспетчерский центр или на портал "Наш город". Если вода скопилась на дорогах и во дворах, можно сообщить в ГУП "Мосводосток", а если в подземных переходах, то в ГБУ "Гормост".

https://radiosputnik.ria.ru/20220705/pogoda-1800387167.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосводосток, гормост, городское хозяйство москвы, москва, погода