14:52 09.07.2022 (обновлено: 14:32 12.07.2022)
Городские службы Москвы готовы к работе в условиях непогоды
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальных служб у открытого люка сточной канализации на проезжей части во время дождя в Москве
Сотрудник коммунальных служб у открытого люка сточной канализации на проезжей части во время дождя в Москве
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы готовы к работе в условиях непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, порывы ветра до 17 м/с. Городские службы готовы к работе в условиях непогоды", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что на улицах города организовано дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток", приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона проводится дополнительное информирование отдыхающих о неблагоприятных погодных условиях.
"Просим в непогоду быть внимательнее на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - сказано в сообщении.
В сообщении добавляется, что о скоплениях воды около дома можно сообщить в управу района, префектуру округа, единый диспетчерский центр или на портал "Наш город". Если вода скопилась на дорогах и во дворах, можно сообщить в ГУП "Мосводосток", а если в подземных переходах, то в ГБУ "Гормост".