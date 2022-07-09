https://ria.ru/20220709/gorlovka-1801444316.html

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска за 20 минут выпустили 15 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по Горловке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T18:43

2022-07-09T18:43

2022-07-09T18:43

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 15 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по Горловке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17.55 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 17.28 - н.п. Курдюмовка - н.п. Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 17.35 - н.п. Курдюмовка - н.п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сообщили в представительстве.Также отмечается, что украинские войска обстреляли Доломитное и Железную Балку. По Доломитному выпущено две мины калибром 120 миллиметров, а по Железной Балке - 20 мин того же калибра."17.30 - н.п. Кодема - н.п. Доломитное: выпущено 2 мины калибром 120 мм; 17.50 - н.п. Новгородское - н.п. Железная Балка: выпущено 20 мин калибром 120 мм", - добавили в ведомстве.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический завод "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220709/vooruzhenie-1801440261.html

горловка

донецкая народная республика

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донбасс

луганская народная республика

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горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины