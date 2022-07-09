https://ria.ru/20220709/gorlovka-1801371516.html
Украинские войска еще раз обстреляли Горловку
Украинские войска еще раз обстреляли Горловку - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска еще раз обстреляли Горловку
Украинские войска вновь обстреляли Горловку, выпущено 8 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T08:23
2022-07-09T08:23
2022-07-09T08:31
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_71d4e4b862fbce4118a4f06985a58653.jpg
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Горловку, выпущено 8 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 7.35 - н.п. Щербиновка - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Изотова): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220709/gorlovka-1801370941.html
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_267965e679e625e56090abe7436774e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол
08:23 09.07.2022 (обновлено: 08:31 09.07.2022)
Украинские войска еще раз обстреляли Горловку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 152 миллиметра