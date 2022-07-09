https://ria.ru/20220709/gorlovka-1801371516.html

Украинские войска еще раз обстреляли Горловку

Украинские войска еще раз обстреляли Горловку - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские войска еще раз обстреляли Горловку

Украинские войска вновь обстреляли Горловку, выпущено 8 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T08:23

2022-07-09T08:23

2022-07-09T08:31

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

стирол

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Горловку, выпущено 8 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 7.35 - н.п. Щербиновка - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Изотова): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220709/gorlovka-1801370941.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол