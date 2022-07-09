https://ria.ru/20220709/gazosnabzhenie-1801385662.html
Запорожская область попросила у России помощи после отключения Киевом газа
Запорожская область попросила у России помощи после отключения Киевом газа - РИА Новости, 09.07.2022
Запорожская область попросила у России помощи после отключения Киевом газа
Власти Запорожской области просят Москву о помощи на фоне решения Киева отключить регион от газоснабжения, сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T11:12
2022-07-09T11:12
2022-07-09T14:52
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Власти Запорожской области просят Москву о помощи на фоне решения Киева отключить регион от газоснабжения, сообщил в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий."Запорожская область отключена от газоснабжения. Сегодня жители Запорожской области остались без газа. Повреждений газовой трубы нет. Мы понимаем, нас отключили. Киевский режим не нуждается в Запорожской области, ни в людях, ни в области. Это их методы, которыми они действовали и в Крыму. Методы геноцида — отключая людям воду, газ, электричество", — написал чиновник.Он отметил, что власти региона просят у российского правительства оказать помощь в виде "достаточного количества" электроприборов промышленного и бытового назначения.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
https://ria.ru/20220709/obstrely-1801406375.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, запорожская область, россия, украина
11:12 09.07.2022 (обновлено: 14:52 09.07.2022)
Запорожская область попросила у России помощи после отключения Киевом газа
Запорожская область попросила у российских властей помощи с газоснабжением