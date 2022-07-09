Из опасных зон спецоперации эвакуировали более 25 тысяч жителей за сутки
Минобороны: из опасных зон спецоперации эвакуировали более 25 тысяч жителей за сутки
Эвакуация мирных жителей. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 25 тысяч мирных жителей, включая 4175 детей, эвакуировано в Россию за сутки из опасных районов проведения специальной военной операции, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25064 человека, в том числе 4175 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2434298 человек, из которых 383402 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 383048 личных автомобилей, в том числе за сутки – 4804", - сообщил Мизинцев.
Кроме того, на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию поступило 23 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, на территории ДНР, ЛНР или в освобожденные районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.
Всего в базе данных 2759126 таких обращений из 2139 населенных пунктов Украины и подконтрольной киевским властям территории ДНР.