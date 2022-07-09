https://ria.ru/20220709/evakuatsiya-1801470513.html

Из опасных зон спецоперации эвакуировали более 25 тысяч жителей за сутки

Из опасных зон спецоперации эвакуировали более 25 тысяч жителей за сутки - РИА Новости, 09.07.2022

Из опасных зон спецоперации эвакуировали более 25 тысяч жителей за сутки

Более 25 тысяч мирных жителей, включая 4175 детей, эвакуировано в Россию за сутки из опасных районов проведения специальной военной операции, сообщил в субботу... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T21:44

2022-07-09T21:44

2022-07-09T21:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 25 тысяч мирных жителей, включая 4175 детей, эвакуировано в Россию за сутки из опасных районов проведения специальной военной операции, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25064 человека, в том числе 4175 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2434298 человек, из которых 383402 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 383048 личных автомобилей, в том числе за сутки – 4804", - сообщил Мизинцев.Кроме того, на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию поступило 23 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, на территории ДНР, ЛНР или в освобожденные районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.Всего в базе данных 2759126 таких обращений из 2139 населенных пунктов Украины и подконтрольной киевским властям территории ДНР.

https://ria.ru/20220709/gumpomosch-1801470021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, донбасс