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Из опасных зон спецоперации эвакуировали более 25 тысяч жителей за сутки - РИА Новости, 09.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/evakuatsiya-1801470513.html
Из опасных зон спецоперации эвакуировали более 25 тысяч жителей за сутки
Из опасных зон спецоперации эвакуировали более 25 тысяч жителей за сутки - РИА Новости, 09.07.2022
Из опасных зон спецоперации эвакуировали более 25 тысяч жителей за сутки
Более 25 тысяч мирных жителей, включая 4175 детей, эвакуировано в Россию за сутки из опасных районов проведения специальной военной операции, сообщил в субботу... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T21:44
2022-07-09T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 25 тысяч мирных жителей, включая 4175 детей, эвакуировано в Россию за сутки из опасных районов проведения специальной военной операции, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25064 человека, в том числе 4175 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2434298 человек, из которых 383402 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 383048 личных автомобилей, в том числе за сутки – 4804", - сообщил Мизинцев.Кроме того, на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию поступило 23 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, на территории ДНР, ЛНР или в освобожденные районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.Всего в базе данных 2759126 таких обращений из 2139 населенных пунктов Украины и подконтрольной киевским властям территории ДНР.
https://ria.ru/20220709/gumpomosch-1801470021.html
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в мире, украина, донбасс
21:44 09.07.2022
 
Из опасных зон спецоперации эвакуировали более 25 тысяч жителей за сутки

Минобороны: из опасных зон спецоперации эвакуировали более 25 тысяч жителей за сутки

© РИА Новости / Максим ЗахаровЭвакуация мирных жителей
Эвакуация мирных жителей - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Эвакуация мирных жителей. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 25 тысяч мирных жителей, включая 4175 детей, эвакуировано в Россию за сутки из опасных районов проведения специальной военной операции, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25064 человека, в том числе 4175 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2434298 человек, из которых 383402 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 383048 личных автомобилей, в том числе за сутки – 4804", - сообщил Мизинцев.
Кроме того, на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию поступило 23 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, на территории ДНР, ЛНР или в освобожденные районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.
Всего в базе данных 2759126 таких обращений из 2139 населенных пунктов Украины и подконтрольной киевским властям территории ДНР.
Гуманитарная помощь для Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
Вчера, 21:41Специальная военная операция на Украине
Россия за сутки провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации
 
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