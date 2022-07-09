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При обстреле Донецка украинскими войсками ранена пожилая женщина - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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При обстреле Донецка украинскими войсками ранена пожилая женщина
При обстреле Донецка украинскими войсками ранена пожилая женщина - РИА Новости, 09.07.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками ранена пожилая женщина
Женщина 1941 года рождения ранена при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T11:55
2022-07-09T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
украина
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Женщина 1941 года рождения ранена при обстреле&nbsp; Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики ранили женщину в Кировском районе Донецка. При обстреле Кировского района с позиций вооруженных формирований Украины ранение получила мирная жительница 1941 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Сообщается, что пострадавшая доставлена в Городскую больницу №24.
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донецк (днр)
кировский район
украина
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в мире, донецк (днр), кировский район, украина
11:55 09.07.2022
 
При обстреле Донецка украинскими войсками ранена пожилая женщина

В ДНР заявили, что при обстреле Донецка украинскими войсками ранена пожилая женщина

Последствия обстрела Кировского района Донецка. Кадр из видео
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Кадр из видео
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Кадр из видео. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Женщина 1941 года рождения ранена при обстреле  Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики.
"Украинские боевики ранили женщину в Кировском районе Донецка. При обстреле Кировского района с позиций вооруженных формирований Украины ранение получила мирная жительница 1941 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Сообщается, что пострадавшая доставлена в Городскую больницу №24.
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 23:34Специальная военная операция на Украине
При обстреле села Красная Поляна в ДНР со стороны ВСУ ранены две женщины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Кировский районУкраина
 
 
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