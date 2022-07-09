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При обстреле Донецка украинскими войсками ранена пожилая женщина
При обстреле Донецка украинскими войсками ранена пожилая женщина - РИА Новости, 09.07.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками ранена пожилая женщина
Женщина 1941 года рождения ранена при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T11:55
2022-07-09T11:55
2022-07-09T11:55
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Женщина 1941 года рождения ранена при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики ранили женщину в Кировском районе Донецка. При обстреле Кировского района с позиций вооруженных формирований Украины ранение получила мирная жительница 1941 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Сообщается, что пострадавшая доставлена в Городскую больницу №24.
https://ria.ru/20220707/donbass-1801092432.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), кировский район, украина
При обстреле Донецка украинскими войсками ранена пожилая женщина
В ДНР заявили, что при обстреле Донецка украинскими войсками ранена пожилая женщина