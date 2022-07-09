https://ria.ru/20220709/donetsk-1801390596.html

При обстреле Донецка украинскими войсками ранена пожилая женщина

При обстреле Донецка украинскими войсками ранена пожилая женщина - РИА Новости, 09.07.2022

При обстреле Донецка украинскими войсками ранена пожилая женщина

Женщина 1941 года рождения ранена при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T11:55

2022-07-09T11:55

2022-07-09T11:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801344254_0:716:1281:1437_1920x0_80_0_0_509ed3e4adb0ddf9d5f38d573c324d45.jpg

ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Женщина 1941 года рождения ранена при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики ранили женщину в Кировском районе Донецка. При обстреле Кировского района с позиций вооруженных формирований Украины ранение получила мирная жительница 1941 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Сообщается, что пострадавшая доставлена в Городскую больницу №24.

https://ria.ru/20220707/donbass-1801092432.html

донецк (днр)

кировский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), кировский район, украина