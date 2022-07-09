https://ria.ru/20220709/donbass-1801412294.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Петровский район Донецка - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Петровский район Донецка

Украинские войска за минуту выпустили девять снарядов калибром 122 и 152 миллиметра по Ясиноватой и Петровскому району Донецка, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T14:39

2022-07-09T14:39

2022-07-09T14:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

петровский район

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за минуту выпустили девять снарядов калибром 122 и 152 миллиметра по Ясиноватой и Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:05 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда из 122 мм; 14:06 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - сообщили в представительстве республики.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220709/novobakhmutovka-1801409952.html

https://ria.ru/20220709/donbass-1801397217.html

донецк (днр)

ясиноватая

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), ясиноватая, петровский район