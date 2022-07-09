14:39 09.07.2022 (обновлено: 14:47 09.07.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Петровский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку девять снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за минуту выпустили девять снарядов калибром 122 и 152 миллиметра по Ясиноватой и Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:05 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда из 122 мм; 14:06 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - сообщили в представительстве республики.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.