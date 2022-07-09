https://ria.ru/20220709/donbass-1801387934.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, шесть снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и 15 мин по... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T11:32

2022-07-09T11:32

2022-07-09T11:38

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, шесть снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и 15 мин по Александровке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10:50 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 10:52 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов из 122 мм; 11:00 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 15 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства республики.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220709/donetsk-1801380370.html

https://ria.ru/20220709/obstrel-1801373952.html

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика