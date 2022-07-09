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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 09.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/donbass-1801387934.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, шесть снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и 15 мин по... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T11:32
2022-07-09T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, шесть снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и 15 мин по Александровке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10:50 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 10:52 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов из 122 мм; 11:00 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 15 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства республики.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220709/donetsk-1801380370.html
https://ria.ru/20220709/obstrel-1801373952.html
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика
11:32 09.07.2022 (обновлено: 11:38 09.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили девять снарядов по Ясиноватой и Донецку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу
Жилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Жилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, шесть снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и 15 мин по Александровке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10:50 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 10:52 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов из 122 мм; 11:00 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 15 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства республики.
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
10:23Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
09:07Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки 38 раз обстреляли ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ЯсиноватаяДонецкая Народная Республика
 
 
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