11:32 09.07.2022 (обновлено: 11:38 09.07.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили девять снарядов по Ясиноватой и Донецку
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу
Жилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, шесть снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и 15 мин по Александровке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10:50 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 10:52 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов из 122 мм; 11:00 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 15 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства республики.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.