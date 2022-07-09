https://ria.ru/20220709/donbass-1801382654.html
В ЛНР за сутки разминировали пять гектаров территории
В ЛНР за сутки разминировали пять гектаров территории - РИА Новости, 09.07.2022
В ЛНР за сутки разминировали пять гектаров территории
За сутки в ЛНР разминировано 5 гектаров территории в районах населенных пунктов Новодружеск и Малорязанцево, сообщил в субботу официальный представитель... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T10:57
2022-07-09T10:57
2022-07-09T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
лисичанск
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. За сутки в ЛНР разминировано 5 гектаров территории в районах населенных пунктов Новодружеск и Малорязанцево, сообщил в субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко."Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики. Так вчера саперы НМ ЛНР очистили более 5 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Новодружеск и Малорязанцево", - сообщил он.Территория ЛНР была полностью освобождена 3 июля. Тогда союзные силы республики и РФ заняли город Лисичанск и окрестные населенные пункты.
https://ria.ru/20220704/razminirovanie-1800221028.html
луганская народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, россия, лисичанск
10:57 09.07.2022 (обновлено: 10:59 09.07.2022)
В ЛНР за сутки разминировали пять гектаров территории
В Народной милиции ЛНР заявили, что в республике за сутки разминировали пять гектаров