https://ria.ru/20220709/donbass-1801382654.html

В ЛНР за сутки разминировали пять гектаров территории

В ЛНР за сутки разминировали пять гектаров территории - РИА Новости, 09.07.2022

В ЛНР за сутки разминировали пять гектаров территории

За сутки в ЛНР разминировано 5 гектаров территории в районах населенных пунктов Новодружеск и Малорязанцево, сообщил в субботу официальный представитель... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T10:57

2022-07-09T10:57

2022-07-09T10:59

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

лисичанск

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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. За сутки в ЛНР разминировано 5 гектаров территории в районах населенных пунктов Новодружеск и Малорязанцево, сообщил в субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко."Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики. Так вчера саперы НМ ЛНР очистили более 5 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Новодружеск и Малорязанцево", - сообщил он.Территория ЛНР была полностью освобождена 3 июля. Тогда союзные силы республики и РФ заняли город Лисичанск и окрестные населенные пункты.

https://ria.ru/20220704/razminirovanie-1800221028.html

луганская народная республика

россия

лисичанск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, россия, лисичанск