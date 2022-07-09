10:38 09.07.2022 (обновлено: 10:50 09.07.2022)
В ДНР за 143 дня эскалации погибли 236 мирных жителей
В ДНР заявили, что в республике за 143 дня эскалации погибли 236 мирных жителей
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 143 дня эскалации погибли 236 гражданских, пострадали 2578 человек, заявило в субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
За 143 дня эскалации зафиксировано 5 522 факта ведения огня по территории ДНР со стороны украинских войск, говорится в сообщении.
В пятницу представительство ДНР в СЦКК сообщало, что за 142 дня эскалации погибли 233 гражданских, пострадали 2552.
"За 143 дня эскалации погибло 236 гражданских лиц, в том числе 16 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Согласно данным ведомства, пострадали 2578 человек, в том числе детей - 173.
"За 143 дня эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 5522 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 5194", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что всего украинскими войсками за время эскалации конфликта выпущено 46 556 боеприпасов, включая ракеты "Точка-У", "Смерч" "Ураган" и "Град".