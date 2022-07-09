https://ria.ru/20220709/donbass-1801381292.html

В ДНР за 143 дня эскалации погибли 236 мирных жителей

В ДНР за 143 дня эскалации погибли 236 мирных жителей - РИА Новости, 09.07.2022

В ДНР за 143 дня эскалации погибли 236 мирных жителей

В Донецкой Народной Республике за 143 дня эскалации погибли 236 гражданских, пострадали 2578 человек, заявило в субботу представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T10:38

2022-07-09T10:38

2022-07-09T10:50

в мире

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 143 дня эскалации погибли 236 гражданских, пострадали 2578 человек, заявило в субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).За 143 дня эскалации зафиксировано 5 522 факта ведения огня по территории ДНР со стороны украинских войск, говорится в сообщении.В пятницу представительство ДНР в СЦКК сообщало, что за 142 дня эскалации погибли 233 гражданских, пострадали 2552."За 143 дня эскалации погибло 236 гражданских лиц, в том числе 16 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Согласно данным ведомства, пострадали 2578 человек, в том числе детей - 173."За 143 дня эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 5522 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 5194", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что всего украинскими войсками за время эскалации конфликта выпущено 46 556 боеприпасов, включая ракеты "Точка-У", "Смерч" "Ураган" и "Град".

https://ria.ru/20220707/donbass-1801092432.html

https://ria.ru/20220709/obstrel-1801381402.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, сцкк