https://ria.ru/20220709/donbass-1801372882.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска утром обстреляли Ясиноватую и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T08:42
2022-07-09T08:42
2022-07-09T09:26
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Ясиноватую и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины — Прим. ред.) по направлению: 8:15 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 мм", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале СЦКК.Под огнем также оказалась Горловка: выпущены восемь мин калибром 120 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220709/gorlovka-1801370941.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк (днр)
08:42 09.07.2022 (обновлено: 09:26 09.07.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили три снаряда по Ясиноватой