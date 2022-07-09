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Украинские войска за сутки выпустили более 170 снарядов по территории ДНР
Украинские войска за сутки выпустили более 170 снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска за сутки выпустили более 170 снарядов по территории ДНР
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 170 снарядов по восьми населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T19:09
2022-07-09T19:09
2022-07-09T19:13
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 170 снарядов по восьми населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики."️За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более ста семидесяти снарядов из БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.Отмечается, что "огонь велся по районам восьми населенных пунктов республики".
https://ria.ru/20220709/zelenskiy-1801436884.html
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украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс
19:09 09.07.2022 (обновлено: 19:13 09.07.2022)
Украинские войска за сутки выпустили более 170 снарядов по территории ДНР
В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки выпустили по восьми населенным пунктам более 170 снарядов