https://ria.ru/20220709/dnr-1801448332.html

Украинские войска за сутки выпустили более 170 снарядов по территории ДНР

Украинские войска за сутки выпустили более 170 снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские войска за сутки выпустили более 170 снарядов по территории ДНР

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 170 снарядов по восьми населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T19:09

2022-07-09T19:09

2022-07-09T19:13

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 170 снарядов по восьми населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики."️За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более ста семидесяти снарядов из БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.Отмечается, что "огонь велся по районам восьми населенных пунктов республики".

https://ria.ru/20220709/zelenskiy-1801436884.html

украина

донецкая народная республика

донбасс

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украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс