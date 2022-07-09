13:11 09.07.2022 (обновлено: 14:59 09.07.2022)
Захарова назвала слова Блинкена об "изоляции" России на G20 небылицами
Захарова: Блинкен сочиняет небылицы, говоря об изоляции Лаврова и России на G20
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря об изоляции России и ее представителя — главы МИД Сергея Лаврова на саммите G20, заявила спикер ведомства Мария Захарова.
"Это вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы", — написала она в своем Telegram-канале.
Как утверждает Захарова, известно, что Блинкен "лично просит всех подряд изолировать Россию", однако ему лишь "смеются в спину", так как "нынешняя администрация обречена на бесславный конец".
Встреча министров иностранных дел G20 прошла в пятницу на индонезийском острове Бали. Делегаты не стали проводить церемонию фотографирования участников, по данным СМИ, во многом из-за позиции госсекретаря США Энтони Блинкена, который не захотел участвовать в мероприятии с Лавровым.
Захарова, комментируя РИА Новости ситуацию, заявила, что Лавров "провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров"