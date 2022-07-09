https://ria.ru/20220709/blinken-1801402300.html

Захарова назвала слова Блинкена об "изоляции" России на G20 небылицами

Захарова назвала слова Блинкена об "изоляции" России на G20 небылицами - РИА Новости, 09.07.2022

Захарова назвала слова Блинкена об "изоляции" России на G20 небылицами

Госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря об изоляции России и ее представителя — главы МИД Сергея Лаврова на саммите G20, заявила спикер... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T13:11

2022-07-09T13:11

2022-07-09T14:59

в мире

сша

россия

сергей лавров

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797332449_0:0:3270:1840_1920x0_80_0_0_cc25fdee9ecf15116e18bc18fa926166.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря об изоляции России и ее представителя — главы МИД Сергея Лаврова на саммите G20, заявила спикер ведомства Мария Захарова."Это вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы", — написала она в своем Telegram-канале.Как утверждает Захарова, известно, что Блинкен "лично просит всех подряд изолировать Россию", однако ему лишь "смеются в спину", так как "нынешняя администрация обречена на бесславный конец".Встреча министров иностранных дел G20 прошла в пятницу на индонезийском острове Бали. Делегаты не стали проводить церемонию фотографирования участников, по данным СМИ, во многом из-за позиции госсекретаря США Энтони Блинкена, который не захотел участвовать в мероприятии с Лавровым. Захарова, комментируя РИА Новости ситуацию, заявила, что Лавров "провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров"

https://ria.ru/20220709/blinken-1801389183.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, сергей лавров, большая двадцатка