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Захарова назвала слова Блинкена об "изоляции" России на G20 небылицами - РИА Новости, 09.07.2022
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Захарова назвала слова Блинкена об "изоляции" России на G20 небылицами
Захарова назвала слова Блинкена об "изоляции" России на G20 небылицами - РИА Новости, 09.07.2022
Захарова назвала слова Блинкена об "изоляции" России на G20 небылицами
Госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря об изоляции России и ее представителя — главы МИД Сергея Лаврова на саммите G20, заявила спикер... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T13:11
2022-07-09T14:59
в мире
сша
россия
сергей лавров
большая двадцатка
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря об изоляции России и ее представителя — главы МИД Сергея Лаврова на саммите G20, заявила спикер ведомства Мария Захарова."Это вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы", — написала она в своем Telegram-канале.Как утверждает Захарова, известно, что Блинкен "лично просит всех подряд изолировать Россию", однако ему лишь "смеются в спину", так как "нынешняя администрация обречена на бесславный конец".Встреча министров иностранных дел G20 прошла в пятницу на индонезийском острове Бали. Делегаты не стали проводить церемонию фотографирования участников, по данным СМИ, во многом из-за позиции госсекретаря США Энтони Блинкена, который не захотел участвовать в мероприятии с Лавровым. Захарова, комментируя РИА Новости ситуацию, заявила, что Лавров "провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров"
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в мире, сша, россия, сергей лавров, большая двадцатка
13:11 09.07.2022 (обновлено: 14:59 09.07.2022)
 
Захарова назвала слова Блинкена об "изоляции" России на G20 небылицами

Захарова: Блинкен сочиняет небылицы, говоря об изоляции Лаврова и России на G20

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря об изоляции России и ее представителя — главы МИД Сергея Лаврова на саммите G20, заявила спикер ведомства Мария Захарова.
"Это вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы", — написала она в своем Telegram-канале.
Как утверждает Захарова, известно, что Блинкен "лично просит всех подряд изолировать Россию", однако ему лишь "смеются в спину", так как "нынешняя администрация обречена на бесславный конец".
Встреча министров иностранных дел G20 прошла в пятницу на индонезийском острове Бали. Делегаты не стали проводить церемонию фотографирования участников, по данным СМИ, во многом из-за позиции госсекретаря США Энтони Блинкена, который не захотел участвовать в мероприятии с Лавровым.
Захарова, комментируя РИА Новости ситуацию, заявила, что Лавров "провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров"
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
11:42
Блинкен заявил, что США предоставят Украине дополнительную помощь
 
В миреСШАРоссияСергей ЛавровБольшая двадцатка
 
 
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