https://ria.ru/20220709/blinken-1801389183.html

Блинкен заявил, что США предоставят Украине дополнительную помощь

Блинкен заявил, что США предоставят Украине дополнительную помощь - РИА Новости, 09.07.2022

Блинкен заявил, что США предоставят Украине дополнительную помощь

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь более чем на 368 миллионов долларов, передает... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T11:42

2022-07-09T11:42

2022-07-09T12:02

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь более чем на 368 миллионов долларов, передает агентство Рейтер.По его данным, Блинкен заявил, что США предоставят Украине "более 368 миллионов долларов в виде дополнительной гуманитарной помощи".Блинкен также заявил, что в ходе встречи со своим китайским коллегой Ван И в Индонезии обсудил российскую спецоперацию на Украине, передает агентство. По словам Блинкена, он выразил главе МИД КНР обеспокоенность по поводу сближения Китая с РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обяза368тельствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220709/himars-1801365617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ван и (политик), владимир путин, сша, украина, россия, мид кнр