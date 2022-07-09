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Блинкен заявил, что США предоставят Украине дополнительную помощь - РИА Новости, 09.07.2022
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Блинкен заявил, что США предоставят Украине дополнительную помощь
Блинкен заявил, что США предоставят Украине дополнительную помощь - РИА Новости, 09.07.2022
Блинкен заявил, что США предоставят Украине дополнительную помощь
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь более чем на 368 миллионов долларов, передает... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T11:42
2022-07-09T12:02
в мире
ван и (политик)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь более чем на 368 миллионов долларов, передает агентство Рейтер.По его данным, Блинкен заявил, что США предоставят Украине "более 368 миллионов долларов в виде дополнительной гуманитарной помощи".Блинкен также заявил, что в ходе встречи со своим китайским коллегой Ван И в Индонезии обсудил российскую спецоперацию на Украине, передает агентство. По словам Блинкена, он выразил главе МИД КНР обеспокоенность по поводу сближения Китая с РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обяза368тельствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220709/himars-1801365617.html
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в мире, ван и (политик), владимир путин, сша, украина, россия, мид кнр
11:42 09.07.2022 (обновлено: 12:02 09.07.2022)
 
Блинкен заявил, что США предоставят Украине дополнительную помощь

Блинкен: США предоставят Украине гуманитарную помощь на 368 миллионов долларов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь более чем на 368 миллионов долларов, передает агентство Рейтер.
По его данным, Блинкен заявил, что США предоставят Украине "более 368 миллионов долларов в виде дополнительной гуманитарной помощи".
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Блинкен также заявил, что в ходе встречи со своим китайским коллегой Ван И в Индонезии обсудил российскую спецоперацию на Украине, передает агентство. По словам Блинкена, он выразил главе МИД КНР обеспокоенность по поводу сближения Китая с РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обяза368тельствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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В миреВан И (политик)Владимир ПутинСШАУкраинаРоссияМИД КНР
 
 
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