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Власти Молдавии рассчитывают на помощь Запада в вопросах безопасности

Власти Молдавии рассчитывают на помощь Запада в вопросах безопасности - РИА Новости, 09.07.2022

Власти Молдавии рассчитывают на помощь Запада в вопросах безопасности

В Молдавии разрабатывается новая стратегия безопасности, работа над которой будет завершена в ближайшие месяцы, при этом власти страны рассчитывают на поддержку РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T18:51

2022-07-09T18:51

2022-07-09T18:51

в мире

молдавия

нато

сша

евросовет

россия

лиз трасс

шарль мишель

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КИШИНЕВ, 9 июл – РИА Новости. В Молдавии разрабатывается новая стратегия безопасности, работа над которой будет завершена в ближайшие месяцы, при этом власти страны рассчитывают на поддержку ЕС и США, заявил спикер парламента республики Игорь Гросу.По его словам, государственная безопасность – это не только военная защита, это еще и забота о безопасности граждан.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Готовность оказать военную помощь также высказывали представители США и глава Евросовета Шарль Мишель. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Молдавия получит от Европейского оборонного фонда 40 миллионов евро на удвоение своего военного бюджета. При этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы.

https://ria.ru/20220707/dodon-1801049372.html

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в мире, молдавия, нато, сша, евросовет, россия, лиз трасс, шарль мишель, эммануэль макрон, игорь гросу