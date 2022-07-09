Власти Молдавии рассчитывают на помощь Запада в вопросах безопасности
Спикер парламента Молдавии Гросу рассчитывает на помощь ЕС и США в вопросах безопасности
Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 июл – РИА Новости. В Молдавии разрабатывается новая стратегия безопасности, работа над которой будет завершена в ближайшие месяцы, при этом власти страны рассчитывают на поддержку ЕС и США, заявил спикер парламента республики Игорь Гросу.
"Сейчас мы усердно работаем над новой стратегией безопасности Молдавии, исходя из геополитических реалий и экономических возможностей страны. Это сложный и многоаспектный документ, который, мы надеемся, будет готов через несколько месяцев", - написал Гросу в соцсетях.
По его словам, государственная безопасность – это не только военная защита, это еще и забота о безопасности граждан.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Готовность оказать военную помощь также высказывали представители США и глава Евросовета Шарль Мишель. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Молдавия получит от Европейского оборонного фонда 40 миллионов евро на удвоение своего военного бюджета. При этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы.