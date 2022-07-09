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В США раскрыли опасную тенденцию для Байдена - РИА Новости, 09.07.2022
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В США раскрыли опасную тенденцию для Байдена
В США раскрыли опасную тенденцию для Байдена - РИА Новости, 09.07.2022
В США раскрыли опасную тенденцию для Байдена
У представителей Демократической партии США появился новый тренд — держаться подальше от президента Джо Байдена и по-тихому "сливать" его, заявил ведущий... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:49
2022-07-09T12:49
в мире
сша
огайо
джо байден
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. У представителей Демократической партии США появился новый тренд — держаться подальше от президента Джо Байдена и по-тихому "сливать" его, заявил ведущий телеканала Fox News Стюарт Варни.Он напомнил, что выборы в конгресс состоятся уже через четыре месяца, а рекордно низкий рейтинг главы государства на уровне 36 процентов всерьез осложняет положение дел для его партии. В связи с этим многие демократы решили дистанцироваться от Байдена, дабы не навредить самим себе.В качестве примера Варни привел ситуацию в штате Огайо, где недавно выступал президент: на это мероприятие не явились ни кандидат в местный сенат Тим Райан, ни баллотирующаяся на пост губернатора Нан Уэйли. По мнению телеведущего, оба они наверняка решили, что в нынешней обстановке поддержка со стороны американского лидера только лишит их шансов на успех.Кроме того, Варни сослался на сайт телеканала CNN, который известен как "бастион поддержки Байдена". Несмотря на свою репутацию, даже там сетуют на отсутствие в стране смелого лидера. А газета The New York Times на днях вовсе сообщила, что многие демократы планируют "избавиться от якоря" в лице нынешнего президента в 2024 году. Сам телеведущий предположил, что эти события могут произойти раньше. Подытоживая, он спрогнозировал, что демократы потерпят фиаско на выборах в ноябре, а вскоре после этого обвинят во всем Байдена и "сольют" его.Промежуточные выборы в американский конгресс запланированы на ноябрь 2022 года. На них будут избираться все члены палаты представителей и часть сенаторов. Следующие выборы президента США запланированы на 2024-й.
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в мире, сша, огайо, джо байден
12:49 09.07.2022
 
В США раскрыли опасную тенденцию для Байдена

Ведущий Fox Business Варни: демократы по-тихому "сливают" Байдена

© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. У представителей Демократической партии США появился новый тренд — держаться подальше от президента Джо Байдена и по-тихому "сливать" его, заявил ведущий телеканала Fox News Стюарт Варни.
Он напомнил, что выборы в конгресс состоятся уже через четыре месяца, а рекордно низкий рейтинг главы государства на уровне 36 процентов всерьез осложняет положение дел для его партии. В связи с этим многие демократы решили дистанцироваться от Байдена, дабы не навредить самим себе.
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В качестве примера Варни привел ситуацию в штате Огайо, где недавно выступал президент: на это мероприятие не явились ни кандидат в местный сенат Тим Райан, ни баллотирующаяся на пост губернатора Нан Уэйли. По мнению телеведущего, оба они наверняка решили, что в нынешней обстановке поддержка со стороны американского лидера только лишит их шансов на успех.
Кроме того, Варни сослался на сайт телеканала CNN, который известен как "бастион поддержки Байдена". Несмотря на свою репутацию, даже там сетуют на отсутствие в стране смелого лидера. А газета The New York Times на днях вовсе сообщила, что многие демократы планируют "избавиться от якоря" в лице нынешнего президента в 2024 году. Сам телеведущий предположил, что эти события могут произойти раньше. Подытоживая, он спрогнозировал, что демократы потерпят фиаско на выборах в ноябре, а вскоре после этого обвинят во всем Байдена и "сольют" его.
Промежуточные выборы в американский конгресс запланированы на ноябрь 2022 года. На них будут избираться все члены палаты представителей и часть сенаторов. Следующие выборы президента США запланированы на 2024-й.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
10:59
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В миреСШАОгайоДжо Байден
 
 
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