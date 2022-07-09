https://ria.ru/20220709/asfalt-1801406914.html

На десяти участках Кремлевского кольца обновили асфальт

На десяти участках Кремлевского кольца обновили асфальт - РИА Новости, 09.07.2022

На десяти участках Кремлевского кольца обновили асфальт

Завершены работы по обновлению асфальта на десяти участках Кремлевского кольца, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T13:48

2022-07-09T13:48

2022-07-09T13:48

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Завершены работы по обновлению асфальта на десяти участках Кремлевского кольца, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по замене асфальта на десяти участках Кремлевского кольца", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду продолжаются мероприятия по обновлению дорожного полотна на Кремлевском кольце, которое является визитной карточкой столицы и популярным маршрутом. Всего планируется, что специалисты отремонтируют 14 участков общей площадью более 160 тысяч квадратных метров, из них десять уже готовы, в частности, минувшей ночью завершили работы на Москворецкой набережной.Бирюков рассказал, что эта магистраль относится к первой категории дорог, последний раз покрытие на ней меняли в 2017 году."Всего на Москворецкой набережной обновили 29 тысяч квадратных метров дорожного полотна, для этого понадобилось 5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Ремонтные работы проводились в ночное время, движение перекрывалось частично, чтобы минимизировать неудобства для водителей. В течение десяти дней будет нанесена дорожная разметка", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что полностью завершить ремонт участков Кремлевского кольца планируется к началу августа.

https://ria.ru/20220704/blagoustroystvo-1800763812.html

https://ria.ru/20220708/moskva-1801127763.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков