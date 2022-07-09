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На десяти участках Кремлевского кольца обновили асфальт - РИА Новости, 09.07.2022
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На десяти участках Кремлевского кольца обновили асфальт
На десяти участках Кремлевского кольца обновили асфальт - РИА Новости, 09.07.2022
На десяти участках Кремлевского кольца обновили асфальт
Завершены работы по обновлению асфальта на десяти участках Кремлевского кольца, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T13:48
2022-07-09T13:48
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Завершены работы по обновлению асфальта на десяти участках Кремлевского кольца, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по замене асфальта на десяти участках Кремлевского кольца", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду продолжаются мероприятия по обновлению дорожного полотна на Кремлевском кольце, которое является визитной карточкой столицы и популярным маршрутом. Всего планируется, что специалисты отремонтируют 14 участков общей площадью более 160 тысяч квадратных метров, из них десять уже готовы, в частности, минувшей ночью завершили работы на Москворецкой набережной.Бирюков рассказал, что эта магистраль относится к первой категории дорог, последний раз покрытие на ней меняли в 2017 году."Всего на Москворецкой набережной обновили 29 тысяч квадратных метров дорожного полотна, для этого понадобилось 5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Ремонтные работы проводились в ночное время, движение перекрывалось частично, чтобы минимизировать неудобства для водителей. В течение десяти дней будет нанесена дорожная разметка", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что полностью завершить ремонт участков Кремлевского кольца планируется к началу августа.
https://ria.ru/20220704/blagoustroystvo-1800763812.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
13:48 09.07.2022
 
На десяти участках Кремлевского кольца обновили асфальт

Заммэра Москвы Бирюков: на десяти участках Кремлевского кольца обновили асфальт

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Завершены работы по обновлению асфальта на десяти участках Кремлевского кольца, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по замене асфальта на десяти участках Кремлевского кольца", - рассказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду продолжаются мероприятия по обновлению дорожного полотна на Кремлевском кольце, которое является визитной карточкой столицы и популярным маршрутом. Всего планируется, что специалисты отремонтируют 14 участков общей площадью более 160 тысяч квадратных метров, из них десять уже готовы, в частности, минувшей ночью завершили работы на Москворецкой набережной.
Бирюков рассказал, что эта магистраль относится к первой категории дорог, последний раз покрытие на ней меняли в 2017 году.
"Всего на Москворецкой набережной обновили 29 тысяч квадратных метров дорожного полотна, для этого понадобилось 5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Ремонтные работы проводились в ночное время, движение перекрывалось частично, чтобы минимизировать неудобства для водителей. В течение десяти дней будет нанесена дорожная разметка", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что полностью завершить ремонт участков Кремлевского кольца планируется к началу августа.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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