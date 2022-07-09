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Киев арестовал активы еще нескольких предприятий, якобы связанных с Россией

Киев арестовал активы еще нескольких предприятий, якобы связанных с Россией - РИА Новости, 09.07.2022

Киев арестовал активы еще нескольких предприятий, якобы связанных с Россией

Национальная полиция Украины в субботу заявила об аресте активов предприятий, якобы связанных с РФ, на почти 198 миллионов долларов. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T17:17

2022-07-09T17:17

2022-07-09T17:17

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Национальная полиция Украины в субботу заявила об аресте активов предприятий, якобы связанных с РФ, на почти 198 миллионов долларов."Наложен арест на 5.9 миллиардов гривен (около 198 миллионов долларов) на корпоративные права еще нескольких предприятий, связанных с РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Сообщается, что украинские оперативники обнаружили ряд предприятий Кировоградской области, от 25 до 98% уставного капитала которых принадлежит гражданам России. По данным полиции, предприятия занимались арендой недвижимости, выращиванием зерновых и металлургией.Уголовное производство расследуется по статье "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", добавили в ведомстве.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, кировоградская область, россия