Российские дипломаты возложили цветы к месту, где был ранен Синдзо Абэ
Российские дипломаты в Японии возложили цветы к месту, где был смертельно ранен Синдзо Абэ
© РИА Новости / Екатерина Плясункова / Перейти в фотобанкЛюди возлагают цветы к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, чтобы почтить его память
Люди возлагают цветы к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, чтобы почтить его память
ТОКИО, 9 июл – РИА Новости. Российские дипломаты возложили цветы к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара.
"Управляющая Генеральным консульством Российской Федерации в Осаке Е.В. Швецова возложила цветы от имени Посла России в Японии М.Ю. Галузина и от имени Генконсульства к стихийному мемориалу в г. Нара, где 8 июля был смертельно ранен бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении консульства в соцсетях.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ доставили в больницу медуниверситета Нары, а через пять часов он скончался. Политику было 67 лет.
На месте покушения был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. В настоящее время злоумышленник дает показания в полиции. В ходе допроса он изначально сказал, что был "недоволен Абэ", но затем заявил, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у преступника были свои счеты.
Как сообщил РИА Новости источник, прощание с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио, похороны политика пройдут 12 июля.