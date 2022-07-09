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Российские дипломаты возложили цветы к месту, где был ранен Синдзо Абэ - РИА Новости, 09.07.2022
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Российские дипломаты возложили цветы к месту, где был ранен Синдзо Абэ
Российские дипломаты возложили цветы к месту, где был ранен Синдзо Абэ - РИА Новости, 09.07.2022
Российские дипломаты возложили цветы к месту, где был ранен Синдзо Абэ
Российские дипломаты возложили цветы к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T15:00
2022-07-09T15:00
в мире
синдзо абэ
япония
нара (город)
осака (город)
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 9 июл – РИА Новости. Российские дипломаты возложили цветы к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара."Управляющая Генеральным консульством Российской Федерации в Осаке Е.В. Швецова возложила цветы от имени Посла России в Японии М.Ю. Галузина и от имени Генконсульства к стихийному мемориалу в г. Нара, где 8 июля был смертельно ранен бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении консульства в соцсетях.Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ доставили в больницу медуниверситета Нары, а через пять часов он скончался. Политику было 67 лет.На месте покушения был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. В настоящее время злоумышленник дает показания в полиции. В ходе допроса он изначально сказал, что был "недоволен Абэ", но затем заявил, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у преступника были свои счеты.Как сообщил РИА Новости источник, прощание с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио, похороны политика пройдут 12 июля.
https://ria.ru/20220709/abe-1801399577.html
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япония
нара (город)
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в мире, синдзо абэ, япония, нара (город), осака (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ
15:00 09.07.2022
 
Российские дипломаты возложили цветы к месту, где был ранен Синдзо Абэ

Российские дипломаты в Японии возложили цветы к месту, где был смертельно ранен Синдзо Абэ

© РИА Новости / Екатерина Плясункова / Перейти в фотобанкЛюди возлагают цветы к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, чтобы почтить его память
Люди возлагают цветы к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, чтобы почтить его память - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Перейти в фотобанк
Люди возлагают цветы к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, чтобы почтить его память
Читать ria.ru в
ТОКИО, 9 июл – РИА Новости. Российские дипломаты возложили цветы к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара.
"Управляющая Генеральным консульством Российской Федерации в Осаке Е.В. Швецова возложила цветы от имени Посла России в Японии М.Ю. Галузина и от имени Генконсульства к стихийному мемориалу в г. Нара, где 8 июля был смертельно ранен бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении консульства в соцсетях.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ доставили в больницу медуниверситета Нары, а через пять часов он скончался. Политику было 67 лет.
На месте покушения был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. В настоящее время злоумышленник дает показания в полиции. В ходе допроса он изначально сказал, что был "недоволен Абэ", но затем заявил, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у преступника были свои счеты.
Люди выстроились в очередь к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, чтобы почтить его память - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
12:47
Очередь желающих почтить память Абэ растянулась на сотни метров
Как сообщил РИА Новости источник, прощание с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио, похороны политика пройдут 12 июля.
Люди несут цветы к месту нападения на Синдзо Абэ в городе Нара - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
09:44
Прощание с Абэ пройдет 11 июля в Токио
 
В миреСиндзо АбэЯпонияНара (город)Осака (город)Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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