https://ria.ru/20220709/abe-1801414319.html

Российские дипломаты возложили цветы к месту, где был ранен Синдзо Абэ

Российские дипломаты возложили цветы к месту, где был ранен Синдзо Абэ - РИА Новости, 09.07.2022

Российские дипломаты возложили цветы к месту, где был ранен Синдзо Абэ

Российские дипломаты возложили цветы к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T15:00

2022-07-09T15:00

2022-07-09T15:00

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ТОКИО, 9 июл – РИА Новости. Российские дипломаты возложили цветы к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара."Управляющая Генеральным консульством Российской Федерации в Осаке Е.В. Швецова возложила цветы от имени Посла России в Японии М.Ю. Галузина и от имени Генконсульства к стихийному мемориалу в г. Нара, где 8 июля был смертельно ранен бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении консульства в соцсетях.Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ доставили в больницу медуниверситета Нары, а через пять часов он скончался. Политику было 67 лет.На месте покушения был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. В настоящее время злоумышленник дает показания в полиции. В ходе допроса он изначально сказал, что был "недоволен Абэ", но затем заявил, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у преступника были свои счеты.Как сообщил РИА Новости источник, прощание с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио, похороны политика пройдут 12 июля.

https://ria.ru/20220709/abe-1801399577.html

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нара (город)

осака (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, синдзо абэ, япония, нара (город), осака (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ