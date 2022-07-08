https://ria.ru/20220708/zarinadoguzova-1801134885.html

Глава Ростуризма оценила объекты нового маршрута по местам отдыха Путина

Глава Ростуризма оценила объекты нового маршрута по местам отдыха Путина - РИА Новости, 08.07.2022

Глава Ростуризма оценила объекты нового маршрута по местам отдыха Путина

Глава Ростуризма Зарина Догузова осмотрела часть объектов, которые войдут в новый маршрут по местам отдыха в Сибири президента РФ Владимира Путина, сообщает... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T11:30

2022-07-08T11:30

2022-07-08T11:32

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

красноярский край

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новости - туризм

туризм

отдых

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КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова осмотрела часть объектов, которые войдут в новый маршрут по местам отдыха в Сибири президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба главы Тывы."Руководитель агентства по туризму посетила скульптурный комплекс "Центр Азии", недавно установленную статую Будды на месте слияния Большого и Малого Енисея у подножия горы Хавырга, Национальный музей имени Алдан-Маадыр и этнокультурный комплекс "Алдын-Булак". Эти объекты вошли в туристический маршрут "Сибирские каникулы", — говорится в релизе.Во время поездки глава Тывы Владислав Ховалыг и Догузова обсудили вопросы развития инфраструктуры в республике, в частности, меры по увеличению количества гостиничных мест, в том числе по модульной технологии. Ховалыг также анонсировал подписание трехстороннего соглашения между республиками Тыва, Хакасия и Красноярским краем о развитии туризма.По итогам поездки Догузова отметила, что впечатлена уникальной и самобытной культурой региона, который обладает большим туристическим потенциалом.

https://ria.ru/20220624/rosturizm-1797907039.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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