11:30 08.07.2022 (обновлено: 11:32 08.07.2022)
Глава Ростуризма оценила объекты нового маршрута по местам отдыха Путина
Глава Ростуризма Зарина Догузова побывала в Тыве на объектах маршрута отдыха Путина
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДолина горной реки Ак в предгорьях хребта Западный Саян в Барун-Хемчикском кожууне (районе) на северо-западе Республики Тыва
Долина горной реки Ак в предгорьях хребта Западный Саян в Барун-Хемчикском кожууне (районе) на северо-западе Республики Тыва. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова осмотрела часть объектов, которые войдут в новый маршрут по местам отдыха в Сибири президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба главы Тывы.
"Руководитель агентства по туризму посетила скульптурный комплекс "Центр Азии", недавно установленную статую Будды на месте слияния Большого и Малого Енисея у подножия горы Хавырга, Национальный музей имени Алдан-Маадыр и этнокультурный комплекс "Алдын-Булак". Эти объекты вошли в туристический маршрут "Сибирские каникулы", — говорится в релизе.
Во время поездки глава Тывы Владислав Ховалыг и Догузова обсудили вопросы развития инфраструктуры в республике, в частности, меры по увеличению количества гостиничных мест, в том числе по модульной технологии. Ховалыг также анонсировал подписание трехстороннего соглашения между республиками Тыва, Хакасия и Красноярским краем о развитии туризма.
По итогам поездки Догузова отметила, что впечатлена уникальной и самобытной культурой региона, который обладает большим туристическим потенциалом.