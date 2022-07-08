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Глава Ростуризма оценила объекты нового маршрута по местам отдыха Путина - РИА Новости, 08.07.2022
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Туризм
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Глава Ростуризма оценила объекты нового маршрута по местам отдыха Путина
Глава Ростуризма оценила объекты нового маршрута по местам отдыха Путина - РИА Новости, 08.07.2022
Глава Ростуризма оценила объекты нового маршрута по местам отдыха Путина
Глава Ростуризма Зарина Догузова осмотрела часть объектов, которые войдут в новый маршрут по местам отдыха в Сибири президента РФ Владимира Путина, сообщает... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T11:30
2022-07-08T11:32
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
красноярский край
республика тыва
республика хакасия
новости - туризм
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отдых
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КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова осмотрела часть объектов, которые войдут в новый маршрут по местам отдыха в Сибири президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба главы Тывы."Руководитель агентства по туризму посетила скульптурный комплекс "Центр Азии", недавно установленную статую Будды на месте слияния Большого и Малого Енисея у подножия горы Хавырга, Национальный музей имени Алдан-Маадыр и этнокультурный комплекс "Алдын-Булак". Эти объекты вошли в туристический маршрут "Сибирские каникулы", — говорится в релизе.Во время поездки глава Тывы Владислав Ховалыг и Догузова обсудили вопросы развития инфраструктуры в республике, в частности, меры по увеличению количества гостиничных мест, в том числе по модульной технологии. Ховалыг также анонсировал подписание трехстороннего соглашения между республиками Тыва, Хакасия и Красноярским краем о развитии туризма.По итогам поездки Догузова отметила, что впечатлена уникальной и самобытной культурой региона, который обладает большим туристическим потенциалом.
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), красноярский край, республика тыва, республика хакасия, новости - туризм, туризм, отдых, маршруты, туристы, зарина догузова, россия
11:30 08.07.2022 (обновлено: 11:32 08.07.2022)
 
Глава Ростуризма оценила объекты нового маршрута по местам отдыха Путина

Глава Ростуризма Зарина Догузова побывала в Тыве на объектах маршрута отдыха Путина

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДолина горной реки Ак в предгорьях хребта Западный Саян в Барун-Хемчикском кожууне (районе) на северо-западе Республики Тыва
Долина горной реки Ак в предгорьях хребта Западный Саян в Барун-Хемчикском кожууне (районе) на северо-западе Республики Тыва - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Долина горной реки Ак в предгорьях хребта Западный Саян в Барун-Хемчикском кожууне (районе) на северо-западе Республики Тыва. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова осмотрела часть объектов, которые войдут в новый маршрут по местам отдыха в Сибири президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба главы Тывы.
"Руководитель агентства по туризму посетила скульптурный комплекс "Центр Азии", недавно установленную статую Будды на месте слияния Большого и Малого Енисея у подножия горы Хавырга, Национальный музей имени Алдан-Маадыр и этнокультурный комплекс "Алдын-Булак". Эти объекты вошли в туристический маршрут "Сибирские каникулы", — говорится в релизе.
Во время поездки глава Тывы Владислав Ховалыг и Догузова обсудили вопросы развития инфраструктуры в республике, в частности, меры по увеличению количества гостиничных мест, в том числе по модульной технологии. Ховалыг также анонсировал подписание трехстороннего соглашения между республиками Тыва, Хакасия и Красноярским краем о развитии туризма.
По итогам поездки Догузова отметила, что впечатлена уникальной и самобытной культурой региона, который обладает большим туристическим потенциалом.
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ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Красноярский крайРеспублика ТываРеспублика ХакасияНовости - ТуризмТуризмОтдыхмаршрутытуристыЗарина ДогузоваРоссия
 
 
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