https://ria.ru/20220708/yakutiya-1801153962.html

В Якутске построят десять школ в рамках соглашения с Минпросвещения

В Якутске построят десять школ в рамках соглашения с Минпросвещения - РИА Новости, 08.07.2022

В Якутске построят десять школ в рамках соглашения с Минпросвещения

Десять школ в городе Якутске построят в рамках "демографической субсидии" Минпросвещения России, сообщает пресс-служба главы и правительства республики Саха... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T11:33

2022-07-08T11:33

2022-07-08T11:33

республика саха (якутия)

россия

республика саха (якутия)

якутск

айсен николаев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748149677_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_b6d61440ffccb9aeae0ba0ff0c17fa5c.jpg

ЯКУТСК, 8 июл – РИА Новости. Десять школ в городе Якутске построят в рамках "демографической субсидии" Минпросвещения России, сообщает пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия)."В рамках проекта по созданию дополнительных мест в школах на территории Якутии, так называемой "демографической субсидии", будет построено 10 объектов образования в городе Якутске, 4 из которых будут построены по механизму концессионного соглашения с ООО "ПроШкола", дочерней компанией ВЭБ.РФ", - рассказали в пресс-службе.По словам главы республики Айсена Николаева, Якутия стала одним из первых участников этого проекта. Сейчас уже строится ряд пристроев к школам, и эта работа будет продолжена.Отмечается, что школы в Якутске будут построены поэтапно с 2022-го по 2024 год. На сегодня определены генеральные подрядные организации, заключены договоры подряда, до конца июля ожидается получение разрешения на строительство. Начаты изыскательские работы на участках.В 2022 году на первом этапе реализации проекта планируется выкупить три объекта образования мощностью 720 мест на территории городского округа. На втором этапе проекта, в 2023 году, планируется приобретение трех пристроев на 665 мест, а также учебного корпуса с интернатом Якутской кадетской школы-интерната на 220/125 мест в пригородном селе Марха."Кроме того, республике одобрено предоставление субсидии на строительство трех объектов на 1530 мест по модели концессионных соглашений с ООО "ПроШкола". Это специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №4 на 180 мест по ул. Пирогова, школа на 990 мест в 53-м квартале, мкр ДСК, школа на 360 учащихся в поселке Жатай… Соглашения между минэкономики республики и ООО "ПроШкола" по школам в Жатае и в микрорайоне ДСК заключены 29 декабря 2021 года, по специальной коррекционной школе №4 — 10 февраля этого года", - добавили власти.

https://ria.ru/20220707/proekt-1800931887.html

https://ria.ru/20220702/donbass-1799786285.html

россия

республика саха (якутия)

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика саха (якутия), якутск, айсен николаев, общество