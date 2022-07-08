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В Якутске построят десять школ в рамках соглашения с Минпросвещения - РИА Новости, 08.07.2022
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В Якутске построят десять школ в рамках соглашения с Минпросвещения
В Якутске построят десять школ в рамках соглашения с Минпросвещения - РИА Новости, 08.07.2022
В Якутске построят десять школ в рамках соглашения с Минпросвещения
Десять школ в городе Якутске построят в рамках "демографической субсидии" Минпросвещения России, сообщает пресс-служба главы и правительства республики Саха... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T11:33
2022-07-08T11:33
республика саха (якутия)
россия
республика саха (якутия)
якутск
айсен николаев
общество
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ЯКУТСК, 8 июл – РИА Новости. Десять школ в городе Якутске построят в рамках "демографической субсидии" Минпросвещения России, сообщает пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия)."В рамках проекта по созданию дополнительных мест в школах на территории Якутии, так называемой "демографической субсидии", будет построено 10 объектов образования в городе Якутске, 4 из которых будут построены по механизму концессионного соглашения с ООО "ПроШкола", дочерней компанией ВЭБ.РФ", - рассказали в пресс-службе.По словам главы республики Айсена Николаева, Якутия стала одним из первых участников этого проекта. Сейчас уже строится ряд пристроев к школам, и эта работа будет продолжена.Отмечается, что школы в Якутске будут построены поэтапно с 2022-го по 2024 год. На сегодня определены генеральные подрядные организации, заключены договоры подряда, до конца июля ожидается получение разрешения на строительство. Начаты изыскательские работы на участках.В 2022 году на первом этапе реализации проекта планируется выкупить три объекта образования мощностью 720 мест на территории городского округа. На втором этапе проекта, в 2023 году, планируется приобретение трех пристроев на 665 мест, а также учебного корпуса с интернатом Якутской кадетской школы-интерната на 220/125 мест в пригородном селе Марха."Кроме того, республике одобрено предоставление субсидии на строительство трех объектов на 1530 мест по модели концессионных соглашений с ООО "ПроШкола". Это специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №4 на 180 мест по ул. Пирогова, школа на 990 мест в 53-м квартале, мкр ДСК, школа на 360 учащихся в поселке Жатай… Соглашения между минэкономики республики и ООО "ПроШкола" по школам в Жатае и в микрорайоне ДСК заключены 29 декабря 2021 года, по специальной коррекционной школе №4 — 10 февраля этого года", - добавили власти.
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россия, республика саха (якутия), якутск, айсен николаев, общество
11:33 08.07.2022
 
В Якутске построят десять школ в рамках соглашения с Минпросвещения

В Якутске построят десять школ в рамках проекта "демографической субсидии" Минпросвещения

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервое сентября
Первое сентября - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЯКУТСК, 8 июл – РИА Новости. Десять школ в городе Якутске построят в рамках "демографической субсидии" Минпросвещения России, сообщает пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия).
"В рамках проекта по созданию дополнительных мест в школах на территории Якутии, так называемой "демографической субсидии", будет построено 10 объектов образования в городе Якутске, 4 из которых будут построены по механизму концессионного соглашения с ООО "ПроШкола", дочерней компанией ВЭБ.РФ", - рассказали в пресс-службе.
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По словам главы республики Айсена Николаева, Якутия стала одним из первых участников этого проекта. Сейчас уже строится ряд пристроев к школам, и эта работа будет продолжена.
Отмечается, что школы в Якутске будут построены поэтапно с 2022-го по 2024 год. На сегодня определены генеральные подрядные организации, заключены договоры подряда, до конца июля ожидается получение разрешения на строительство. Начаты изыскательские работы на участках.
В 2022 году на первом этапе реализации проекта планируется выкупить три объекта образования мощностью 720 мест на территории городского округа. На втором этапе проекта, в 2023 году, планируется приобретение трех пристроев на 665 мест, а также учебного корпуса с интернатом Якутской кадетской школы-интерната на 220/125 мест в пригородном селе Марха.
"Кроме того, республике одобрено предоставление субсидии на строительство трех объектов на 1530 мест по модели концессионных соглашений с ООО "ПроШкола". Это специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №4 на 180 мест по ул. Пирогова, школа на 990 мест в 53-м квартале, мкр ДСК, школа на 360 учащихся в поселке Жатай… Соглашения между минэкономики республики и ООО "ПроШкола" по школам в Жатае и в микрорайоне ДСК заключены 29 декабря 2021 года, по специальной коррекционной школе №4 — 10 февраля этого года", - добавили власти.
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