16:23 08.07.2022 (обновлено: 17:06 08.07.2022)
Фальков рассказал об увеличении квоты для выпускников школ ДНР и ЛНР
Фальков: квоту для выпускников школ ДНР и ЛНР увеличили с 18 до 23 тысяч мест
© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пленарной сессии тематического месяца - "Август" в рамках Конгресса молодых ученых в Сочи
© Фотохост Конгресса молодых учёных
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Квота для выпускников школ ДНР и ЛНР в российских вузах увеличена с 18 до 23 тысяч мест, для абитуриентов из Донбасса создан упрощенный порядок приема, при этом их поступление не влияет на общий конкурс, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Также созданы возможности, уникальные возможности для поступления на первый курс для абитуриентов из Донецкой и Луганской Народной Республики, из Украины. Для них создан упрощенный порядок приема в российские вузы – без результатов ЕГЭ. При этом они не участвуют в общем конкурсе на бюджетные места, а поступают в рамках квоты правительства. И данная квота в этом году у нас увеличена с 18 до 23 тысяч мест. Поэтому поступление выпускников школ из народных республик и Украины не влияет на конкурсную ситуацию для российских граждан", - сказал Фальков на совещании президента РФ с кабинетом министров.