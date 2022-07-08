https://ria.ru/20220708/vypuskniki-1801267608.html

Фальков рассказал об увеличении квоты для выпускников школ ДНР и ЛНР

Фальков рассказал об увеличении квоты для выпускников школ ДНР и ЛНР - РИА Новости, 08.07.2022

Фальков рассказал об увеличении квоты для выпускников школ ДНР и ЛНР

Квота для выпускников школ ДНР и ЛНР в российских вузах увеличена с 18 до 23 тысяч мест, для абитуриентов из Донбасса создан упрощенный порядок приема, при этом РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:23

2022-07-08T16:23

2022-07-08T17:06

общество

луганская народная республика

россия

украина

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763104690_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_e1ee5ad68ca40d28f8aa1a7ecce141cf.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Квота для выпускников школ ДНР и ЛНР в российских вузах увеличена с 18 до 23 тысяч мест, для абитуриентов из Донбасса создан упрощенный порядок приема, при этом их поступление не влияет на общий конкурс, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков."Также созданы возможности, уникальные возможности для поступления на первый курс для абитуриентов из Донецкой и Луганской Народной Республики, из Украины. Для них создан упрощенный порядок приема в российские вузы – без результатов ЕГЭ. При этом они не участвуют в общем конкурсе на бюджетные места, а поступают в рамках квоты правительства. И данная квота в этом году у нас увеличена с 18 до 23 тысяч мест. Поэтому поступление выпускников школ из народных республик и Украины не влияет на конкурсную ситуацию для российских граждан", - сказал Фальков на совещании президента РФ с кабинетом министров.

https://ria.ru/20220530/ekskursii-1791878442.html

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, луганская народная республика, россия, украина, навигатор абитуриента