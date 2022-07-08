https://ria.ru/20220708/vybory-1801299644.html

Лидер оппозиции Британии считает, что всеобщие выборы станут решением хаоса

Лидер оппозиции Британии считает, что всеобщие выборы станут решением хаоса - РИА Новости, 08.07.2022

Лидер оппозиции Британии считает, что всеобщие выборы станут решением хаоса

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Британии Кир Стармер заявил, что всеобщие выборы станут решением хаоса и нестабильности, а Британия заслуживает новое... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T17:45

2022-07-08T17:45

2022-07-08T17:45

в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Британии Кир Стармер заявил, что всеобщие выборы станут решением хаоса и нестабильности, а Британия заслуживает новое начало, которое может прийти только с новым правительством.Ранее Стармер заявил, что если консерваторы не избавятся от Джонсона, лейбористы призовут к голосованию по вотуму недоверия.В ходе пресс-конференции журналист заявил Стармеру, что в случае его "победы" в возможном голосовании по вотуму недоверия в стране пройдут выборы. На вопрос о том, считает ли он, что всеобщие выборы являются решением хаоса и нестабильности в стране лидер лейбористов ответил утвердительно."Да, мы попали центр кризиса, связанного со стоимостью жизни, с правительством, которое не справляется, с премьером, который не подходит на роль премьера. Конечно, нам нужны перемены, фундаментальные перемены. Речь идет не о последних нескольких месяцах, у нас продолжаются стагнация, низкий рост уже 12 лет. Британия заслуживает новое начало, которое может прийти только со сменой правительства", - заявил Стармер в ходе пресс-конференции.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220708/velikobritaniya-1801230733.html

https://ria.ru/20220708/ekonomika-1801290271.html

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в мире, борис джонсон, тереза мэй, великобритания