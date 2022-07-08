https://ria.ru/20220708/tekhnologii-1801155554.html

Васильев: столичные радиологи все активнее используют голосовой ввод данных

Васильев: столичные радиологи все активнее используют голосовой ввод данных - РИА Новости, 08.07.2022

Васильев: столичные радиологи все активнее используют голосовой ввод данных

Московские врачи-радиологи за два года использования технологии голосового ввода данных на единой цифровой платформе здравоохранения заполнили уже более 160... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T11:42

2022-07-08T11:42

2022-07-08T11:42

новости компаний - экономика

москва

центр речевых технологий (црт)

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Московские врачи-радиологи за два года использования технологии голосового ввода данных на единой цифровой платформе здравоохранения заполнили уже более 160 тысяч медицинских документов, сообщил директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы Юрий Васильев."Отделения лучевой диагностики используют технологию голосового ввода для создания заключений. За время работы с помощью этого сервиса было заполнено более 160 тысяч медицинских документов, и мы видим востребованность и эффективность технологии: за первое полугодие московские рентгенологи с помощью голосового ввода заполнили на 80 % протоколов больше, чем в прошлом году. Сейчас в среднем ежемесячно заполняется около 10 тысяч таких документов. Время на заполнение протокола сокращается более чем на 20 %, и специалисты могут сосредоточиться на еще более тщательном изучении результатов исследований", — приводятся на сайте столичного Депздрава слова Васильева.Для заполнения документов голосом в цифровой платформе здравоохранения используется созданный группой компаний ЦРТ на основе искусственного интеллекта голосовой помощник Voice2Med."При осмотре пациентов или проведении исследования врач с помощью гарнитуры надиктовывает информацию, которая расшифровывается и автоматически переносится в открытый протокол медицинской информационной системы. Благодаря оперативной обратной связи от врачей, словарь цифрового помощника обогащается сложными и редкими медицинскими терминами, аббревиатурами и сокращениями, подстраивается под особенности произношения разных врачей. Голосовое заполнение медицинской документации позволяет экономить время врачей, повышает качество заполнения протоколов", - пояснил генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский, его слова приводятся на сайте ЦРТ.Благодаря тому, что голосовой помощник постоянно дообучается, точность распознавания речи в нем достигла 98%.Дырмовский добавил, что Voice2Med сегодня работает в медучреждениях уже 65 регионов страны и доступен для врачей восьми специальностей. Первое масштабное внедрение голосового помощника было реализовано в Москве, что стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, разработанной Комплексом социального развития города Москвы и столичным департаментом информационных технологий.

https://ria.ru/20220616/raspoznavanie-1795808207.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, москва, центр речевых технологий (црт)