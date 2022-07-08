Рейтинг@Mail.ru
Югра заключила на "Иннопроме-2022" соглашения на три миллиарда рублей - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220708/soglasheniya-1801151568.html
Югра заключила на "Иннопроме-2022" соглашения на три миллиарда рублей
Югра заключила на "Иннопроме-2022" соглашения на три миллиарда рублей - РИА Новости, 08.07.2022
Югра заключила на "Иннопроме-2022" соглашения на три миллиарда рублей
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра на прошедшей в Екатеринбурге Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" заключил соглашения на 3,8 миллиарда... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T11:24
2022-07-08T11:24
ханты-мансийский автономный округ
россия
экономика
иннопром
ханты-мансийский автономный округ
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сбербанк россии
группа газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800341941_0:0:2744:1544_1920x0_80_0_0_e6d48711a13f08e531e1036e8a525dae.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра на прошедшей в Екатеринбурге Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" заключил соглашения на 3,8 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда развития Югры.Выставка "Иннопром" прошла в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Югру представила делегация во главе с губернатором Натальей Комаровой, а на стенде региона были презентованы отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, современных материалов и новой мобильности."Были подписаны 12 соглашений, два из них – соглашения о сотрудничестве широкого круга, по 10 остальным потенциальный объем инвестиций – 3,8 миллиарда рублей", - сказала собеседница агентства.В Фонде добавили, что в числе сфер, которые затрагивают перспективные проекты, - нефтесервис, аддитивные технологии, венчурное финансирование, развитие дилерской сети "Группы Газ" и финансовая поддержка промпредприятий.Одним из главных итогов участия делегации Югры в "Иннопроме" стало подтверждение Минпромторга о поддержке крупнейшего инвестпроекта по созданию Сургутского металлургического комплекса по выпуску сортового металлопроката мощностью до 100 тысяч тонн в год. Так, на полях выставки губернатор Наталья Комарова провела рабочую встречу с заместителем министра промышленности и торговли РФ Виктором Евтуховым и предложила рассмотреть возможность увеличения размера льготного финансирования из средств федерального фонда развития промышленности до 1 миллиарда рублей для сокращения сроков запуска производственного комплекса.Помимо этого, Наталья Комарова предложила привлечь компании экосистемы Сбербанка в качестве резидентов первого в Югре научно-технологического центра (НТЦ), возводимого в Сургуте. Она отметила, что регион также рассчитывает, что именно Сбербанк разработает финансовые модели по реализации этого и других проектов, включая строительство объектов социальной и жилищной инфраструктуры НТЦ.Соглашение международного уровня было подписано между Фондом развития Югры и Центром содействия инвестициям Республики Армения. Кроме того, губернатор пригласила представителей Армении принять участие в Югорском промышленно-инвестиционном форуме, который пройдет с 29 по 30 сентября.
https://ria.ru/20220704/innoprom-1799544075.html
https://ria.ru/20220706/konkursanty-1800725362.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
екатеринбург
сургут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800341941_11:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_67ba92c4e29d726d5e9d429508b1c5fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, иннопром, ханты-мансийский автономный округ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сбербанк россии, группа газ, екатеринбург, сургут, наталья комарова, виктор евтухов
11:24 08.07.2022
 
Югра заключила на "Иннопроме-2022" соглашения на три миллиарда рублей

Югра заключила на "Иннопроме-2022" соглашения более чем на три миллиарда рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастница Международной промышленной выставки "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
Участница Международной промышленной выставки Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Участница Международной промышленной выставки "Иннопром-2022" в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра на прошедшей в Екатеринбурге Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" заключил соглашения на 3,8 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда развития Югры.
Выставка "Иннопром" прошла в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Югру представила делегация во главе с губернатором Натальей Комаровой, а на стенде региона были презентованы отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, современных материалов и новой мобильности.
Международная промышленная выставка Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 00:52
Международная промышленная выставка "Иннопром"
"Были подписаны 12 соглашений, два из них – соглашения о сотрудничестве широкого круга, по 10 остальным потенциальный объем инвестиций – 3,8 миллиарда рублей", - сказала собеседница агентства.
В Фонде добавили, что в числе сфер, которые затрагивают перспективные проекты, - нефтесервис, аддитивные технологии, венчурное финансирование, развитие дилерской сети "Группы Газ" и финансовая поддержка промпредприятий.
Одним из главных итогов участия делегации Югры в "Иннопроме" стало подтверждение Минпромторга о поддержке крупнейшего инвестпроекта по созданию Сургутского металлургического комплекса по выпуску сортового металлопроката мощностью до 100 тысяч тонн в год. Так, на полях выставки губернатор Наталья Комарова провела рабочую встречу с заместителем министра промышленности и торговли РФ Виктором Евтуховым и предложила рассмотреть возможность увеличения размера льготного финансирования из средств федерального фонда развития промышленности до 1 миллиарда рублей для сокращения сроков запуска производственного комплекса.
Международная промышленная выставка Иннопром-2021 - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 16:22
Малый и средний бизнес составляет 80% участников конкурса "Экспортер года"
Помимо этого, Наталья Комарова предложила привлечь компании экосистемы Сбербанка в качестве резидентов первого в Югре научно-технологического центра (НТЦ), возводимого в Сургуте. Она отметила, что регион также рассчитывает, что именно Сбербанк разработает финансовые модели по реализации этого и других проектов, включая строительство объектов социальной и жилищной инфраструктуры НТЦ.
Соглашение международного уровня было подписано между Фондом развития Югры и Центром содействия инвестициям Республики Армения. Кроме того, губернатор пригласила представителей Армении принять участие в Югорском промышленно-инвестиционном форуме, который пройдет с 29 по 30 сентября.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияЭкономикаИннопромХанты-Мансийский автономный округМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Сбербанк РоссииГруппа ГАЗЕкатеринбургСургутНаталья КомароваВиктор Евтухов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала