Югра заключила на "Иннопроме-2022" соглашения на три миллиарда рублей
Югра заключила на "Иннопроме-2022" соглашения более чем на три миллиарда рублей
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастница Международной промышленной выставки "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
Участница Международной промышленной выставки "Иннопром-2022" в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра на прошедшей в Екатеринбурге Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" заключил соглашения на 3,8 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда развития Югры.
Выставка "Иннопром" прошла в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Югру представила делегация во главе с губернатором Натальей Комаровой, а на стенде региона были презентованы отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, современных материалов и новой мобильности.
4 июля, 00:52Международная промышленная выставка "Иннопром"
"Были подписаны 12 соглашений, два из них – соглашения о сотрудничестве широкого круга, по 10 остальным потенциальный объем инвестиций – 3,8 миллиарда рублей", - сказала собеседница агентства.
В Фонде добавили, что в числе сфер, которые затрагивают перспективные проекты, - нефтесервис, аддитивные технологии, венчурное финансирование, развитие дилерской сети "Группы Газ" и финансовая поддержка промпредприятий.
Одним из главных итогов участия делегации Югры в "Иннопроме" стало подтверждение Минпромторга о поддержке крупнейшего инвестпроекта по созданию Сургутского металлургического комплекса по выпуску сортового металлопроката мощностью до 100 тысяч тонн в год. Так, на полях выставки губернатор Наталья Комарова провела рабочую встречу с заместителем министра промышленности и торговли РФ Виктором Евтуховым и предложила рассмотреть возможность увеличения размера льготного финансирования из средств федерального фонда развития промышленности до 1 миллиарда рублей для сокращения сроков запуска производственного комплекса.
Помимо этого, Наталья Комарова предложила привлечь компании экосистемы Сбербанка в качестве резидентов первого в Югре научно-технологического центра (НТЦ), возводимого в Сургуте. Она отметила, что регион также рассчитывает, что именно Сбербанк разработает финансовые модели по реализации этого и других проектов, включая строительство объектов социальной и жилищной инфраструктуры НТЦ.
Соглашение международного уровня было подписано между Фондом развития Югры и Центром содействия инвестициям Республики Армения. Кроме того, губернатор пригласила представителей Армении принять участие в Югорском промышленно-инвестиционном форуме, который пройдет с 29 по 30 сентября.