https://ria.ru/20220708/soglasheniya-1801151568.html

Югра заключила на "Иннопроме-2022" соглашения на три миллиарда рублей

Югра заключила на "Иннопроме-2022" соглашения на три миллиарда рублей - РИА Новости, 08.07.2022

Югра заключила на "Иннопроме-2022" соглашения на три миллиарда рублей

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра на прошедшей в Екатеринбурге Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" заключил соглашения на 3,8 миллиарда... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T11:24

2022-07-08T11:24

2022-07-08T11:24

ханты-мансийский автономный округ

россия

экономика

иннопром

ханты-мансийский автономный округ

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

сбербанк россии

группа газ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра на прошедшей в Екатеринбурге Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" заключил соглашения на 3,8 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда развития Югры.Выставка "Иннопром" прошла в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Югру представила делегация во главе с губернатором Натальей Комаровой, а на стенде региона были презентованы отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, современных материалов и новой мобильности."Были подписаны 12 соглашений, два из них – соглашения о сотрудничестве широкого круга, по 10 остальным потенциальный объем инвестиций – 3,8 миллиарда рублей", - сказала собеседница агентства.В Фонде добавили, что в числе сфер, которые затрагивают перспективные проекты, - нефтесервис, аддитивные технологии, венчурное финансирование, развитие дилерской сети "Группы Газ" и финансовая поддержка промпредприятий.Одним из главных итогов участия делегации Югры в "Иннопроме" стало подтверждение Минпромторга о поддержке крупнейшего инвестпроекта по созданию Сургутского металлургического комплекса по выпуску сортового металлопроката мощностью до 100 тысяч тонн в год. Так, на полях выставки губернатор Наталья Комарова провела рабочую встречу с заместителем министра промышленности и торговли РФ Виктором Евтуховым и предложила рассмотреть возможность увеличения размера льготного финансирования из средств федерального фонда развития промышленности до 1 миллиарда рублей для сокращения сроков запуска производственного комплекса.Помимо этого, Наталья Комарова предложила привлечь компании экосистемы Сбербанка в качестве резидентов первого в Югре научно-технологического центра (НТЦ), возводимого в Сургуте. Она отметила, что регион также рассчитывает, что именно Сбербанк разработает финансовые модели по реализации этого и других проектов, включая строительство объектов социальной и жилищной инфраструктуры НТЦ.Соглашение международного уровня было подписано между Фондом развития Югры и Центром содействия инвестициям Республики Армения. Кроме того, губернатор пригласила представителей Армении принять участие в Югорском промышленно-инвестиционном форуме, который пройдет с 29 по 30 сентября.

https://ria.ru/20220704/innoprom-1799544075.html

https://ria.ru/20220706/konkursanty-1800725362.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

екатеринбург

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, иннопром, ханты-мансийский автономный округ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сбербанк россии, группа газ, екатеринбург, сургут, наталья комарова, виктор евтухов