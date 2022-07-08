Саперы обезвредили в ДНР и ЛНР более 52 тысяч взрывоопасных предметов
Мизинцев: российские саперы обезвредили в ДНР и ЛНР более 52 тысяч взрывоопасных предметов
© РИА Новости / Андрей КоцСаперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей "Азовстали"
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей "Азовстали". Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские саперы обезвредили в Донецкой и Луганской народных республиках всего более 52 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 3824,11 гектара территории", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что также проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, два моста и около 10 километров дорог. Обнаружено и обезврежено более 52 тысяч взрывоопасных предметов.