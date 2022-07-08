https://ria.ru/20220708/sapery-1801349771.html

Саперы обезвредили в ДНР и ЛНР более 52 тысяч взрывоопасных предметов

Саперы обезвредили в ДНР и ЛНР более 52 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 08.07.2022

Саперы обезвредили в ДНР и ЛНР более 52 тысяч взрывоопасных предметов

Российские саперы обезвредили в Донецкой и Луганской народных республиках всего более 52 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в пятницу руководитель... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T21:41

2022-07-08T21:41

2022-07-08T21:41

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские саперы обезвредили в Донецкой и Луганской народных республиках всего более 52 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что также проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, два моста и около 10 километров дорог. Обнаружено и обезврежено более 52 тысяч взрывоопасных предметов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев