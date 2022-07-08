https://ria.ru/20220708/putin-1801282245.html

Путин предупреждал иностранных коллег о ситуации в мировом энергокомплексе

Путин предупреждал иностранных коллег о ситуации в мировом энергокомплексе - РИА Новости, 08.07.2022

Путин предупреждал иностранных коллег о ситуации в мировом энергокомплексе

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что многократно предупреждал коллег из европейских государств о ситуации в мировом энергокомплексе, но никто не слушал. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:59

2022-07-08T16:59

2022-07-08T16:59

россия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что многократно предупреждал коллег из европейских государств о ситуации в мировом энергокомплексе, но никто не слушал.Он добавил, что необходимо руководствоваться исключительно национальными интересами, сделать все для того, чтобы защитить российскую экономику и благополучие граждан.

https://ria.ru/20220704/evrosoyuz-1800015018.html

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