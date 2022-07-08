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Путин предупреждал иностранных коллег о ситуации в мировом энергокомплексе - РИА Новости, 08.07.2022
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Путин предупреждал иностранных коллег о ситуации в мировом энергокомплексе
Путин предупреждал иностранных коллег о ситуации в мировом энергокомплексе - РИА Новости, 08.07.2022
Путин предупреждал иностранных коллег о ситуации в мировом энергокомплексе
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что многократно предупреждал коллег из европейских государств о ситуации в мировом энергокомплексе, но никто не слушал. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:59
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россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что многократно предупреждал коллег из европейских государств о ситуации в мировом энергокомплексе, но никто не слушал.Он добавил, что необходимо руководствоваться исключительно национальными интересами, сделать все для того, чтобы защитить российскую экономику и благополучие граждан.
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россия
16:59 08.07.2022
 
Путин предупреждал иностранных коллег о ситуации в мировом энергокомплексе

Путин сообщил, что предупреждал иностранных партнеров о ситуации в мировом энергокомплексе

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что многократно предупреждал коллег из европейских государств о ситуации в мировом энергокомплексе, но никто не слушал.
"О таких последствиях постоянно предупреждал коллег из европейских государств многократно. В том числе и на личных встречах тогда. Никто же не слушал. Так пренебрежительно относились к нашим предупреждениям. Именно это вот та ситуация, о которой мы говорили как о возможной, это сегодня и происходит. Мы в итоге это и наблюдаем", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Он добавил, что необходимо руководствоваться исключительно национальными интересами, сделать все для того, чтобы защитить российскую экономику и благополучие граждан.
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