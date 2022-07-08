https://ria.ru/20220708/putin-1801282245.html
Путин предупреждал иностранных коллег о ситуации в мировом энергокомплексе
Путин предупреждал иностранных коллег о ситуации в мировом энергокомплексе - РИА Новости, 08.07.2022
Путин предупреждал иностранных коллег о ситуации в мировом энергокомплексе
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что многократно предупреждал коллег из европейских государств о ситуации в мировом энергокомплексе, но никто не слушал. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:59
2022-07-08T16:59
2022-07-08T16:59
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что многократно предупреждал коллег из европейских государств о ситуации в мировом энергокомплексе, но никто не слушал.Он добавил, что необходимо руководствоваться исключительно национальными интересами, сделать все для того, чтобы защитить российскую экономику и благополучие граждан.
https://ria.ru/20220704/evrosoyuz-1800015018.html
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россия
Путин предупреждал иностранных коллег о ситуации в мировом энергокомплексе
Путин сообщил, что предупреждал иностранных партнеров о ситуации в мировом энергокомплексе