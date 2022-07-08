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РЭЦ: "Мой экспорт" поможет продвижению на марткетплейсах с господдержкой - РИА Новости, 08.07.2022
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РЭЦ: "Мой экспорт" поможет продвижению на марткетплейсах с господдержкой
РЭЦ: "Мой экспорт" поможет продвижению на марткетплейсах с господдержкой - РИА Новости, 08.07.2022
РЭЦ: "Мой экспорт" поможет продвижению на марткетплейсах с господдержкой
Центры поддержки экспорта будут помогать экспортерам продвигаться на маркетплейсах через платформу "Мой экспорт" с господдержкой, сообщает Российский экспортный РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:34
2022-07-08T16:34
российский экспортный центр (рэц)
экономика
экспорт
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Центры поддержки экспорта будут помогать экспортерам продвигаться на маркетплейсах через платформу "Мой экспорт" с господдержкой, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."На цифровой платформе "Мой экспорт" заработал первый сервис региональных Центров поддержки экспорта, который позволяет экспортерам сегмента МСП размещать и продвигать свою продукцию на маркетплейсах с государственной поддержкой. На первом этапе сервис доступен в 36 регионах России", - сообщает РЭЦ.В Центре уточняют, что экспортёры смогут получить господдержку при размещении и продвижении на электронных торговых площадках.После прохождения сервиса по подбору релевантных маркетплейсов субъект МСП, не выходя их своего личного кабинета на платформе "Мой экспорт", может подать заявку на размещение и продвижение своей продукции на международных маркетплейсах, которая в цифровом виде поступает в региональные Центры поддержки экспорта (ЦПЭ). Если ранее предпринимателям приходилось физически посещать офис ЦПЭ в своём регионе, то теперь такая необходимость отпадает.Фактически услугу оказывают ЦПЭ и аккредитованные партнёры, но всё взаимодействие с ними субъект МСП сможет вести из своего личного кабинета платформы "Мой экспорт". Для удобства экспортёра предусмотрена статусная модель, которая позволяет предпринимателю чётко понимать свой алгоритм действий и контролировать все этапы заложенного бизнес-процесса."Сервис бесплатный. Чтобы им воспользоваться, нужно подобрать электронную торговую площадку с помощью сервиса "Маркетплейсы. Подбор маркетплейсов". Пользователь также должен числиться в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и иметь усиленную квалифицированную цифровую подпись", - заключили в РЭЦ.
https://ria.ru/20220707/gospodderzhka-1801027197.html
https://ria.ru/20220705/predstavitelstva-1800475198.html
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российский экспортный центр (рэц), экономика, экспорт
16:34 08.07.2022
 

РЭЦ: "Мой экспорт" поможет продвижению на марткетплейсах с господдержкой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Центры поддержки экспорта будут помогать экспортерам продвигаться на маркетплейсах через платформу "Мой экспорт" с господдержкой, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"На цифровой платформе "Мой экспорт" заработал первый сервис региональных Центров поддержки экспорта, который позволяет экспортерам сегмента МСП размещать и продвигать свою продукцию на маркетплейсах с государственной поддержкой. На первом этапе сервис доступен в 36 регионах России", - сообщает РЭЦ.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 17:54
РЭЦ: российским экспортерам упростили механизм получения господдержки
В Центре уточняют, что экспортёры смогут получить господдержку при размещении и продвижении на электронных торговых площадках.
После прохождения сервиса по подбору релевантных маркетплейсов субъект МСП, не выходя их своего личного кабинета на платформе "Мой экспорт", может подать заявку на размещение и продвижение своей продукции на международных маркетплейсах, которая в цифровом виде поступает в региональные Центры поддержки экспорта (ЦПЭ). Если ранее предпринимателям приходилось физически посещать офис ЦПЭ в своём регионе, то теперь такая необходимость отпадает.
Фактически услугу оказывают ЦПЭ и аккредитованные партнёры, но всё взаимодействие с ними субъект МСП сможет вести из своего личного кабинета платформы "Мой экспорт". Для удобства экспортёра предусмотрена статусная модель, которая позволяет предпринимателю чётко понимать свой алгоритм действий и контролировать все этапы заложенного бизнес-процесса.
Управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова на панельной дискуссии ВЭД-2022: новые вызовы и возможности для экспортеров и импортеров - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 17:21
РЭЦ расширяет географию своих представительств в дружественных странах
"Сервис бесплатный. Чтобы им воспользоваться, нужно подобрать электронную торговую площадку с помощью сервиса "Маркетплейсы. Подбор маркетплейсов". Пользователь также должен числиться в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и иметь усиленную квалифицированную цифровую подпись", - заключили в РЭЦ.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаЭкспорт
 
 
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