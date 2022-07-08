https://ria.ru/20220708/prodvizhenie-1801269876.html

РЭЦ: "Мой экспорт" поможет продвижению на марткетплейсах с господдержкой

РЭЦ: "Мой экспорт" поможет продвижению на марткетплейсах с господдержкой - РИА Новости, 08.07.2022

РЭЦ: "Мой экспорт" поможет продвижению на марткетплейсах с господдержкой

Центры поддержки экспорта будут помогать экспортерам продвигаться на маркетплейсах через платформу "Мой экспорт" с господдержкой, сообщает Российский экспортный РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:34

2022-07-08T16:34

2022-07-08T16:34

российский экспортный центр (рэц)

экономика

экспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757234823_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_1b3aa56f8d5936f2e05f6db6d50ab18f.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Центры поддержки экспорта будут помогать экспортерам продвигаться на маркетплейсах через платформу "Мой экспорт" с господдержкой, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."На цифровой платформе "Мой экспорт" заработал первый сервис региональных Центров поддержки экспорта, который позволяет экспортерам сегмента МСП размещать и продвигать свою продукцию на маркетплейсах с государственной поддержкой. На первом этапе сервис доступен в 36 регионах России", - сообщает РЭЦ.В Центре уточняют, что экспортёры смогут получить господдержку при размещении и продвижении на электронных торговых площадках.После прохождения сервиса по подбору релевантных маркетплейсов субъект МСП, не выходя их своего личного кабинета на платформе "Мой экспорт", может подать заявку на размещение и продвижение своей продукции на международных маркетплейсах, которая в цифровом виде поступает в региональные Центры поддержки экспорта (ЦПЭ). Если ранее предпринимателям приходилось физически посещать офис ЦПЭ в своём регионе, то теперь такая необходимость отпадает.Фактически услугу оказывают ЦПЭ и аккредитованные партнёры, но всё взаимодействие с ними субъект МСП сможет вести из своего личного кабинета платформы "Мой экспорт". Для удобства экспортёра предусмотрена статусная модель, которая позволяет предпринимателю чётко понимать свой алгоритм действий и контролировать все этапы заложенного бизнес-процесса."Сервис бесплатный. Чтобы им воспользоваться, нужно подобрать электронную торговую площадку с помощью сервиса "Маркетплейсы. Подбор маркетплейсов". Пользователь также должен числиться в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и иметь усиленную квалифицированную цифровую подпись", - заключили в РЭЦ.

https://ria.ru/20220707/gospodderzhka-1801027197.html

https://ria.ru/20220705/predstavitelstva-1800475198.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), экономика, экспорт