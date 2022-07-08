https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801144216.html

Косачев назвал новость о покушении на Абэ ужасной

Косачев назвал новость о покушении на Абэ ужасной - РИА Новости, 08.07.2022

Косачев назвал новость о покушении на Абэ ужасной

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал ужасными новости о покушении на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, отметив, что ранее он лично курировал эффективный... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T10:57

2022-07-08T10:57

2022-07-08T10:57

в мире

синдзо абэ

япония

нара (город)

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

константин косачев

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал ужасными новости о покушении на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, отметив, что ранее он лично курировал эффективный проект межрегионального сотрудничества по линии верхних палат РФ и Японии.Нападение на Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела."Ужасные новости из Японии. Будучи премьер-министром, Синдзо Абэ лично курировал многолетний и очень эффективный проект межрегионального сотрудничества по линии верхних палат российского и японского парламентов", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801121169.html

япония

нара (город)

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Екатерина Зайцева

в мире, синдзо абэ, япония, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ, константин косачев