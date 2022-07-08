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Косачев назвал новость о покушении на Абэ ужасной - РИА Новости, 08.07.2022
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Косачев назвал новость о покушении на Абэ ужасной
Косачев назвал новость о покушении на Абэ ужасной - РИА Новости, 08.07.2022
Косачев назвал новость о покушении на Абэ ужасной
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал ужасными новости о покушении на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, отметив, что ранее он лично курировал эффективный... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:57
2022-07-08T10:57
в мире
синдзо абэ
япония
нара (город)
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
константин косачев
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал ужасными новости о покушении на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, отметив, что ранее он лично курировал эффективный проект межрегионального сотрудничества по линии верхних палат РФ и Японии.Нападение на Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела."Ужасные новости из Японии. Будучи премьер-министром, Синдзо Абэ лично курировал многолетний и очень эффективный проект межрегионального сотрудничества по линии верхних палат российского и японского парламентов", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
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в мире, синдзо абэ, япония, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ, константин косачев
10:57 08.07.2022
 
Косачев назвал новость о покушении на Абэ ужасной

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал новость о покушении на экс-премьера Японии Абэ ужасной

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал ужасными новости о покушении на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, отметив, что ранее он лично курировал эффективный проект межрегионального сотрудничества по линии верхних палат РФ и Японии.
Нападение на Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
"Ужасные новости из Японии. Будучи премьер-министром, Синдзо Абэ лично курировал многолетний и очень эффективный проект межрегионального сотрудничества по линии верхних палат российского и японского парламентов", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Момент нападения на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
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Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео
 
В миреСиндзо АбэЯпонияНара (город)Убийство экс-премьера Японии Синдзо АбэКонстантин Косачев
 
 
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