https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801144216.html
Косачев назвал новость о покушении на Абэ ужасной
Косачев назвал новость о покушении на Абэ ужасной - РИА Новости, 08.07.2022
Косачев назвал новость о покушении на Абэ ужасной
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал ужасными новости о покушении на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, отметив, что ранее он лично курировал эффективный... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:57
2022-07-08T10:57
2022-07-08T10:57
в мире
синдзо абэ
япония
нара (город)
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
константин косачев
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал ужасными новости о покушении на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, отметив, что ранее он лично курировал эффективный проект межрегионального сотрудничества по линии верхних палат РФ и Японии.Нападение на Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела."Ужасные новости из Японии. Будучи премьер-министром, Синдзо Абэ лично курировал многолетний и очень эффективный проект межрегионального сотрудничества по линии верхних палат российского и японского парламентов", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801121169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, синдзо абэ, япония, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ, константин косачев
Косачев назвал новость о покушении на Абэ ужасной
Вице-спикер Совфеда Косачев назвал новость о покушении на экс-премьера Японии Абэ ужасной