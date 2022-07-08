Рейтинг@Mail.ru
Прием заявок на Всероссийский конкурс "Экспортер года" продлен до 15 июля - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/konkurs-1801168322.html
Прием заявок на Всероссийский конкурс "Экспортер года" продлен до 15 июля
Прием заявок на Всероссийский конкурс "Экспортер года" продлен до 15 июля - РИА Новости, 08.07.2022
Прием заявок на Всероссийский конкурс "Экспортер года" продлен до 15 июля
Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года 2022" по просьбам компаний продлен до 15 июля 2022 года, принять бесплатное участие в нем... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:05
2022-07-08T12:05
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года 2022" по просьбам компаний продлен до 15 июля 2022 года, принять бесплатное участие в нем могут крупный бизнес, компании малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Премия "Экспортер года" в 2022 году будет вручаться в 19 номинациях: в шести основных (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании). В 2022 году появились три новые номинации: "Ответственный экспортер ESG", "Лучшая женщина-экспортер" и "Лучший молодой предприниматель-экспортер", - сообщает РЭЦ.Основных номинаций шесть и каждая из них будет отдельно присуждаться для МСП и крупного бизнеса.Конкурсанты поборются за звание экспортера года в сфере промышленности, машиностроения, в сфере базовой продукции АПК и в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы), в сфере услуг. Также будут выбраны трейдеры года.Помимо этого, каждый соискатель премии может подать заявку на участие в дополнительных номинациях: "Прорыв года" (для МСП), "Новая география" (для крупного бизнеса), "Лучшая женщина-экспортер" (отдельно для МСП и крупного бизнеса), "Лучший молодой предприниматель-экспортер" (для МСП) и "Ответственный экспортер ESG" (отдельно для МСП и крупного бизнеса).Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минцифры России, и его всероссийский статус говорит о том, что государство хочет и готово поддерживать экспортеров в любой ситуации.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.
https://ria.ru/20220704/servis-1800073322.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db4f41448bfc7abb1431e1c0951ad16e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), экспорт, экономика, россия
12:05 08.07.2022
 

Прием заявок на Всероссийский конкурс "Экспортер года" продлен до 15 июля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года 2022" по просьбам компаний продлен до 15 июля 2022 года, принять бесплатное участие в нем могут крупный бизнес, компании малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Премия "Экспортер года" в 2022 году будет вручаться в 19 номинациях: в шести основных (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании). В 2022 году появились три новые номинации: "Ответственный экспортер ESG", "Лучшая женщина-экспортер" и "Лучший молодой предприниматель-экспортер", - сообщает РЭЦ.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 12:48
РЭЦ открывает "цифровое окно в импорт" для российских компаний
Основных номинаций шесть и каждая из них будет отдельно присуждаться для МСП и крупного бизнеса.
Конкурсанты поборются за звание экспортера года в сфере промышленности, машиностроения, в сфере базовой продукции АПК и в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы), в сфере услуг. Также будут выбраны трейдеры года.
Помимо этого, каждый соискатель премии может подать заявку на участие в дополнительных номинациях: "Прорыв года" (для МСП), "Новая география" (для крупного бизнеса), "Лучшая женщина-экспортер" (отдельно для МСП и крупного бизнеса), "Лучший молодой предприниматель-экспортер" (для МСП) и "Ответственный экспортер ESG" (отдельно для МСП и крупного бизнеса).
Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минцифры России, и его всероссийский статус говорит о том, что государство хочет и готово поддерживать экспортеров в любой ситуации.
Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкспортЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала