https://ria.ru/20220708/konkurs-1801168322.html

Прием заявок на Всероссийский конкурс "Экспортер года" продлен до 15 июля

Прием заявок на Всероссийский конкурс "Экспортер года" продлен до 15 июля - РИА Новости, 08.07.2022

Прием заявок на Всероссийский конкурс "Экспортер года" продлен до 15 июля

Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года 2022" по просьбам компаний продлен до 15 июля 2022 года, принять бесплатное участие в нем... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:05

2022-07-08T12:05

2022-07-08T12:05

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

экономика

россия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года 2022" по просьбам компаний продлен до 15 июля 2022 года, принять бесплатное участие в нем могут крупный бизнес, компании малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Премия "Экспортер года" в 2022 году будет вручаться в 19 номинациях: в шести основных (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании). В 2022 году появились три новые номинации: "Ответственный экспортер ESG", "Лучшая женщина-экспортер" и "Лучший молодой предприниматель-экспортер", - сообщает РЭЦ.Основных номинаций шесть и каждая из них будет отдельно присуждаться для МСП и крупного бизнеса.Конкурсанты поборются за звание экспортера года в сфере промышленности, машиностроения, в сфере базовой продукции АПК и в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы), в сфере услуг. Также будут выбраны трейдеры года.Помимо этого, каждый соискатель премии может подать заявку на участие в дополнительных номинациях: "Прорыв года" (для МСП), "Новая география" (для крупного бизнеса), "Лучшая женщина-экспортер" (отдельно для МСП и крупного бизнеса), "Лучший молодой предприниматель-экспортер" (для МСП) и "Ответственный экспортер ESG" (отдельно для МСП и крупного бизнеса).Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минцифры России, и его всероссийский статус говорит о том, что государство хочет и готово поддерживать экспортеров в любой ситуации.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.

https://ria.ru/20220704/servis-1800073322.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), экспорт, экономика, россия